La Maison des Zanimo bien dans leurs pattes à Bléharies

C’est dans les dépendances de son habitation à la rue Wibault Bouchart, près du Brunehall, à Bléharies, qu’elle accueille les animaux et leurs maîtres, dans “La Maison des Zanimo”. “Cela fait déjà plusieurs années que je propose un service de visite à domicile, et en 2020, j’ai ouvert une pension pour chiens et chats. Je continue toujours ces services, mais comme ils sont assez saisonniers, j’avais envie de pouvoir vivre pleinement de ma passion pour les animaux en développant d’autres activités. Ce nouvel espace “animalerie” est ainsi une étape supplémentaire à mon projet nourri par ma passion pour les animaux.”

La jeune femme tient à se différencier des traditionnelles animaleries. “Je mise sur les produits naturels (protection tiques et puces, probiotiques, produits de soins…) et l’enrichissement canin, ajoute Camille Goose. J’attache une grande importance aux besoins et à la compréhension des chiens. Par exemple, on oublie le fait que pour les chiens, le léchage et la mastication sont des besoins primaires, et donc si on n’y répond pas, cela peut avoir des conséquences sur leur comportement, leur mental, leur bien-être…”

L’animalerie est pleine à craquer de délicieuses friandises naturelles, saines et savoureuses pour vos compagnons à poils, mais aussi de tapis de léchage, de jeux d’occupation, de jeux à fourrer et de jeux de mastication. “Ces jouets permettent de lutter contre l’ennui, de réduire les problèmes de mastication, de soulager l’anxiété de séparation, de mieux gérer son alimentation.”

De la lithothérapie pour animaux

Camille Goose a également suivi une formation en lithothérapie pour animaux. Elle propose des pierres à accrocher aux colliers en fonction des bienfaits émotionnels et physiques recherchés. “L’idée est de pouvoir, par rapport au comportement du chien, par exemple s’il est nerveux ou stressé, trouver des solutions à mettre en place afin qu’il se sente plus apaisé, et mieux dans ses pattes en comblant les besoins qui n’étaient peut-être pas suffisamment pris en compte par les maîtres. Tous les produits que je vends s’axent autour du bien-être animal naturel et de ces réponses aux besoins des animaux. Je vais solliciter les services d’un comportementaliste canin pour mieux appréhender le chien, comprendre son langage cibler ses besoins. J’espère aussi pouvoir aménager d’ici peu un petit espace d’agility.”

”La Maison des Zanimo” sera présente, ce dimanche 7 mai à Enghien pour la “Journée Bien-être Animal” organisée par Amour de Galgos ASBL.