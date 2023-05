Le week-end de l’Ascension se vivra à l’heure du Moyen Âge à Mouscron

Deux lieux, deux ambiances

Le concept et la philosophie sont les mêmes que les animations scolaires : l’authenticité et la fidélité historique, l’aspect pédagogique du propos d’un côté ; la fête, le “Merveilleux” de l’autre. “Le site autour du château des Comtes sera divisé en deux parties, en deux ambiances, ajoute Christian Debaere. Un camp médiéval authentique sera installé dans les pâtures du château. Les visiteurs pourront y croiser des passionnés de l’Ordre du Pic du Jour qui vivront durant les trois jours de festivités comme au Moyen Âge. Pas de plastique ni de verre, ni électricité, ni cigarette, ni gsm… tout, absolument tout comme à l’époque !” Une dizaine de tentes seront dressées, dont la cuisine, la tente chirurgicale, le potier, le forgeron, le calligraphe, le coutelier, etc. “Il sera possible de poser toutes les questions à ces passionnés qui mettent du cœur à faire découvrir la culture et la vie médiévale du XIIe au XIIIe siècle, mais aussi de s’essayer à telle ou telle discipline (calligraphie, épée de combat… en bois, etc), le tout gratuitement.” Dans le parc, les visiteurs pourraient également avoir la chance de croiser Oste de la Barre qui évoquera l’histoire de sa famille ou le chevalier Gauvain qui envoûtera petits et grands par ses récits de chevalerie.

Dans le parc de la Coquinie, le monde Merveilleux s’ouvrira au public, avec notamment un village des artisans. “Nous avons privilégié des artisans originaux, qui fabriquent les choses eux-mêmes, qui proposent des produits de qualité, qui n’ont pas des prix exorbitants, qui sont du coin ou pas loin… et parfois, les quatre à la fois, insiste Christian Debaere. Il y aura ainsi qu’un seul stand par type d’objets ou de produits. Une quinzaine d’artisans sont annoncés : céramiques, bougies, couteaux, bijoux, maroquineries, sculptures, livres… ainsi que quelques breuvages et produits de bouche.”

Bar et restauration sur place. Des animations pour les tout-petits et les “un peu plus grands” sans oublier le reste de la famille permettront de passer un agréable moment sur le site : promenades en poney, initiations aux techniques de cirque, grimages, jeux de rôles, manège “à propulsion parentale”, jeux d’autrefois, ateliers créatifs, parcours de l’écuyer, etc.

”Il y a aura quelques spectacles déambulatoires, relève Christian Debaere. Les musiciens de la Maisnie Hellequin feront régner une atmosphère particulière avec leurs vieille roue, cornemuse, nyckelharpa et percussions. Rouston, le bouffon divertira les bonnes gens de ses tours et détours. On retrouvera également la compagnie des Z’Amuseurs qui présentera un spectacle “Le galant qui a fait le coup” tandis que les Guides de Mouscron profiteront du week-end pour (re) présenter le château des Comtes et ses alentours : son origine, son histoire, son devenir… Des visites sont prévues le jeudi et le samedi à 14h et à 16 h.”

Pendant les trois jours, les comédiens du Lointain et ceux du château étonneront les visiteurs, les amuseront, les taquineront… au détour des chemins.

Luc Arbogast (The Voice) en concert

Le retour au Moyen Âge se vivra aussi en danse et en musique. Jeudi 18 mai, à 18 h, les danseurs de la compagnie Aliquam Amentis se joindront au groupe de danse Marie de Bourgogne et aux musiciens de la Gaillarde pour la fête à la cour de Charles Quint. “Chacun pourra, selon son envie, entrer dans la ronde pour s’essayer à l’une ou l’autre danse médiévale, paysanne ou de cour.” Le vendredi soir, à 20 h, c’est le groupe de rock médiéval “Rhésus Positif” qui mettre une “ambiance de feu de dieu par la puissance vibrante, mais aussi le son mystique”. Samedi, Luc Arbogast, découvert dans la saison 2 de The Voice France, fera voyager le public hors du temps avec son spectacle intimiste : Via Antika, ses nouvelles créations et ses reprises de chansons.

Entrée ; 15 € pour le concert de Luc Arbogast (www.centrecultureldemouscron) – 2 € pour les autres bals/concerts, et pour l’accès au camp médiéval. À noter que le vendredi matin, le site sera réservé aux écoles de l’entité.