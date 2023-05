Le projet est né d’un partenariat entre Ventis, e-NosVents (filiale de Luminus et d’IDETA) et les entreprises Europa Cuisson, Groupe Dufour et Sedis Logistics.

En plus du parterre de personnalités publiques, les organisateurs de cette inauguration ont également convié les riverains de Marquain, Blandain, Orcq, Froyennes, et les entreprises du parc d’activité économique Tournai Ouest.

Le nouveau parc éolien est le premier du genre développé par Ventis, en collaboration avec des partenaires industriels. Il permettra d’éviter l’émission de plus de 17.000 tonnes de CO2 par an, soit des émissions de gaz à effet de serre comparables à ce que produisent chaque année quelque 2.700 familles ou 7.600 véhicules.

”Un projet comme celui qui est inauguré à Tournai montre que développement économique et intérêts climatiques peuvent et doivent coïncider”, explique le ministre de l’énergie Philippe Henry. “Nous sommes devant un bel exemple de projet éolien où prédomine un ancrage local fort. Les éoliennes contribueront à soutenir les entreprises et la Wallonie dans leurs objectifs de transition énergétique et de développement durable. La préoccupation climatique et la performance énergétique sont intégrées dans les plans de développement et les investissements des entreprises. Avec le développement des communautés d’énergie en Wallonie, le potentiel d’énergie verte dans les parcs d’activités économiques va décupler”, conclut le ministre wallon.