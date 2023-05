Tournai : il y a urgence chez l’ASBL Félin pour l’autre, qui va devoir déménager son refuge

Ils avaient déjà alerté de la situation délicate de leur QG de la chaussée de Lille. l’an dernier, dans notre journal.

Ils devront déménager, sauf exception, "si la maison peut être rachetée par la propriétaire, mais sa situation financière ne le permet pas. Ou si la maison est rachetée et donnée à l’association, mais nous n’avons pas trouvé, à ce jour, d’organisme ou de particulier prêt à le faire", poursuit Félin pour l’autre.

Grâce aux nombreux dons et à une gestion stricte, la situation financière de l’association est saine et équilibrée. "Aucune dette n’existe et l’équipe de bénévoles est toujours bien présente pour s’occuper des chats et gérer l’association." La seule ombre au tableau, c’est donc cette quête d’un nouveau bâtiment qui doit être entamée dans l’urgence. "Le paiement d’un loyer est possible, si raisonnable: des petits travaux d’aménagement et de mise aux normes peuvent être réalisés, si raisonnables. Nous avons déjà imaginé plusieurs options, et même rêvé à certaines possibilités en espérant trouver une solution dans les semaines à venir pour permettre à l’association de continuer à agir pour la protection des chats et chaton du Tournaisis ", conclut Félin pour l’autre.

Vous voulez aider l’ASBL ? Rendez-vous sur Facebook, Félin pour l’autre, 0471 12 45 97 ou par mail via felinpourlautreASBL@gmail.com