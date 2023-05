La Goudinière (Tournai) appelle aux dons pour poursuivre l’accueil de jeunes en difficulté

Pour se conformer aux normes

”Des bâtiments que nous avions investis, début des années 2000, après avoir quitté le Mont-Saint-Aubert, rappelle le directeur général de l’institution. Mais aujourd’hui, et malgré leur entretien régulier, les bâtiments deviennent vétustes, et ne sont plus adaptés aux exigences du secteur et aux normes de sécurité, explique le directeur général. Nous avons reçu le rapport des pompiers, et il n’était très bon, et nous devons absolument nous mettre en ordre d’ici la fin de l’année 2024. À Vaulx, où nous accueillons 17 enfants et jeunes de 5 à 18 ans, des travaux de rénovation, et de mise aux normes, sont envisageables même si très coûteux ; ils sont d’ailleurs en cours. Par contre à Ramegnies-Chin, le bâtiment en lui-même est trop petit, et donc il n’est pas possible de réaliser les aménagements nécessaires pour prendre en charge 17 adolescents et pour leur offrir un cadre de vie épanouissant en leur proposant des chambres individuelles et des espaces de vie communs plus agréables. D’autant plus qu’avec les adolescents, nous devons disposer de studios “en semi-autonomie” afin qu’à 18 ans, ils puissent prendre leur indépendance et leur vie en main.”

Déjà plusieurs années que l’ASBL s’est mise en quête d’un nouveau, et grand, bâtiment, mais sans succès. “Finalement, nous avons sollicité le propriétaire de la maison mitoyenne à celle de Ramegnies-Chin, et après discussions, il a accepté de nous la vendre, ajoute Jean-Luc Rivière. Avec ces deux bâtiments côte à côte, un projet est envisageable, mais il sera très coûteux que ce soit pour les travaux nécessaires dans l’ancien bâtiment, et pour ceux dans celui que nous venons d’acquérir !”

Sur fonds propres

Un investissement financier conséquent pour l’ASBL, d’autant plus qu’elle doit le prendre en charge sur fonds propres. “Nous bénéficions de financement de la part la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la masse salariale, pour les frais journaliers relatifs aux enfants/jeunes, pour les frais de fonctionnement (loyer, énergie, carburant…). À côté de cela, tous les investissements (véhicules, bâtiments…) nous devons les financer par nous-mêmes. Nous ne recevons aucune subvention pour l’acquisition d’un bâtiment ou des travaux de rénovation… tout comme pour les véhicules. D’ailleurs, nous avons eu quelques soucis avec une camionnette il y a quelques jours ; ce n’est pas le moment pour qu’elle nous lâche…”

Moins de dons privés

Jean-Luc Rivière et son équipe ont donc saisi leur bâton de pèlerin pour trouver de l’argent. “Pour certains investissements, nous pouvons fort heureusement compter sur des aides de certains organismes (comme CAP 48) et des dons d’entreprises, de services-clubs, de particuliers même si on remarque que les dons privés sont en forte diminution ces dernières années, relève le directeur général. Mais au vu de l’investissement consenti pour nos bâtiments, on se doit de répondre aux appels à projets, de frapper à toutes les portes et de relancer un appel aux dons afin de pouvoir réaliser ces travaux qui sont indispensables pour poursuivre notre action en soutenant, accompagnant, défendant et en protégeant une centaine d’enfants en difficulté (NDLR : La Goudinière dispose également d’un service d’accompagnement des familles dans leur milieu de vie, “Le Seuil”).” Un appel à la générosité a été diffusé via les réseaux sociaux.

Si vous souhaitez faire un don à l’ASBL, vous pouvez prendre contact au 069 55 63 29 ou par mail administration@lagoudiniere.be. Les dons de plus de 40 € donne droit à une déduction fiscale.