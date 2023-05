Molenbaix : “Cinq éoliennes ? C’est la cata’pour notre campagne” (vidéo)

Baptisé “Coup de vent entre les deux monts”, le groupe réunit déjà près de 200 membres, une semaine après sa création.

Les opposants que l’on rencontre sont tous en première ligne et concernés par les desseins d’Elicio. “On aurait une vue directe sur les cinq éoliennes depuis notre jardin”, déplore Chris&Ingrid. “Le paysage, la tranquillité, on risque de perdre beaucoup de ce qui fait le charme de notre campagne avec l’arrivée du parc éolien “, poursuit le couple, qui s’est installé à Molenbaix pour son cadre… qu’on aurait tort de penser immuable.

”Défendre la faune, le paysage et le tourisme rural”

”Osons notre ruralité”, tel est le slogan de la commune de Celles. “Il y a déjà plusieurs éoliennes dans la commune. Avec cinq mâts supplémentaires, je crois que la devise communale en prendrait un coup”, expliquent les opposants. “D’autant qu’elles seraient construites dans un endroit bucolique et propice au développement de la faune”, poursuit Aurore. Depuis sa fenêtre, à Mourcourt, cette institutrice spécule déjà de l’impact des éoliennes sur la biodiversité. “Entre Mont-Saint-Aubert et Mont-de-l’Enclus, il y a un couloir venteux. Sinon, Elicio n’envisagerait pas son parc éolien à cet endroit. Mais il y a également un couloir migratoire pour les oiseaux. Sans compter la hauteur des mâts (180 mètres, pale en l’air), d’autres espèces pourraient être désorientées ou troublées par les nuisances.”

©-EDA

Dans cette lutte qui se profile face à Elicio, le comité d’opposants s’est assuré les services d’un avocat spécialisé en la matière. “Le non catégorique de la commune de Celles, c’est un allié précieux. Mais on doit aussi faire comprendre, nous citoyens, qu’on ne veut pas d’un tel projet ici. Pour la nature, pour le tourisme rural et pour tant d’autres raisons”, confie Virginie, proche riveraine elle aussi.

Du côté des autorités communales, l’opposition semble toute aussi franche. “Le collège communal garde la même ligne de conduite et utilisera tous les moyens légaux pour s’opposer à ce projet. La commune de Celles a déjà accompli sa part du travail en termes d’énergie renouvelable et privilégie d’autres projets hors éolien en cette matière”, explique-t-elle dans un communiqué qui ne laisse aucune place au doute.

Elicio organise une présentation des premiers résultats de l’étude d’incidence, lundi prochain (le 15 mai). Un face-à-face attendu, mais qui se déroulera en petit comité. Les présentations sont prévues toutes les 30 minutes, par tranche de 20 citoyens. “Est-ce pour contrer l’effet de groupe qui avait fait mouche en 2021 ? Entre l’éolienne rajoutée et qui n’était pas dans le projet initial, la faible distance entre les habitations et les mâts ainsi que de délai projeté par Elicio (2025), on a des arguments à défendre”, concluent les opposants. Avant de préparer la pétition et le comité d’accueil…