Les courtes périodes de gel que l’on a connues l’hiver dernier ou, d’autres, de canicule durant l’été, n’ont rien à voir dans cette situation.

Dans un article du 17 mai 2022, il y aura donc bientôt un an, nous posions la question suivante : “pourquoi n’y a-t-il plus d’eau à la fontaine du rond-point de l’Europe ?”.

Ça, c’est quand la pompe et le réseau électrique de l’Eurospace fonctionnaient encore. Une image que l’on risque de ne pas revoir avant un certain temps... ©EdA

Un site qui, pour rappel, fut baptisé par les autorités “Eurospace” lors de son inauguration le 4 juin 1988.

Comme expliqué dans l’article précité, la pompe assurant le fonctionnement de la fontaine était défectueuse et devait être remplacée. Il fallait aussi songer à la réfection complète de l’ensemble du circuit électrique.

Nous annoncions à l’époque que tout allait rapidement rentrer dans l’ordre mais c’était sans compter sur d’importants retards dans la livraison de certaines pièces.

De plus lorsque les travaux de réfection ont débuté, d’autres problèmes se sont fait jour. “En réalité, il s’est avéré que l’installation est beaucoup trop vétuste que pour se contenter d’une simple réparation ; il va finalement falloir envisager des travaux en profondeur, nous a-t-on expliqué au cabinet du bourgmestre de Tournai, si bien que ce chantier va nécessiter une modification budgétaire.”

Concrètement, cela signifie qu’il faudra passer par la case “conseil communal” avant d’envisager de (re) lancer le chantier de réparation. Pas certain, dès lors, que l’eau jaillira à nouveau de cette fontaine avant 2024.

Sur la Grand-Place, elle n’aura fonctionné que peu de temps…

Autres jets d’eau emblématiques dont nous avons également été privés ces derniers temps : ceux de la Grand-Place.

Ça, c’est quand il fait beau et que les jets d’eau de la Grand-place fonctionnent... ©EdA

Même si la météo n’est sans doute pas (encore) idéale à l’heure actuelle, on sait à quel point ceux-ci sont appréciés par les enfants les jours de forte chaleur. Certains bambins n’hésitant pas à slalomer entre les colonnes d’eau en s’éclaboussant généreusement au passage.

Ici, c’est le chantier de la Halle-aux-draps qui explique pourquoi ces jets d’eau ont été coupés durant une période assez longue, tout simplement parce que ces travaux ont nécessité une suspension temporaire de l’alimentation électrique assurée via le même circuit que celui alimentant la fontaine.

Le courant a désormais été rétabli et il a fallu procéder au nettoyage ainsi qu’à la vérification des installations avant la remise en route programmée ce début de semaine.

Ça, c’est l’image qu’offraient les jets d’eau de la Grand-place ce lundi après-midi... ©EdA

Ce qui a été fait ce lundi matin et les jets ont effectivement (re) fonctionné durant deux bonnes heures avant, malheureusement, de s’arrêter suite à une défectuosité technique. Cette fois, la réparation ne devrait toutefois pas nécessiter de modification budgétaire, mais la rédaction d’un “simple” bon de commande pour le remplacement des pièces défectueuses, ce qui devrait permettre de résoudre ce problème beaucoup plus rapidement.

Dans l’état actuel des choses, on ignore quand l’installation pourra être remise en route ; lorsque ce sera le cas, ces jets d’eau se mettront en fonction de manière automatique tous les jours entre 8 h et 22 h, et le samedi entre 16 h et 22h (en raison du marché hebdomadaire). Les jets pourront bien évidemment être arrêtés manuellement lors de l’organisation d’événements sur la Grand-Place et/ou par période de grands vents, par exemple.

Pour ne pas rester sur une note négative, on précisera que les fontaines du parc communal seront quant à elles remises en action dès le 22 mai prochain. En principe…