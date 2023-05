Un Printemps des cimetières ludique et insolite dans les cimetières de l’entité tournaisienne

Les pionniers tournaisiens

La symbolique funéraire, on connaît dans la cité des Cinq clochers, puisque cela fait exactement trente ans que Jacky Legge, par ailleurs auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, organise de passionnantes visites guidées d’abord à Mulette (cimetière du Sud), puis au gardin à navieaux (nord) et puis dans les villages. L’an dernier, il a cédé son poste de conservateur des espaces funéraires de la ville de Tournai et la coordination de la Commission des cimetières à Amélie D’Hoen, que nous avions rencontrée en 2019 dans le cadre de la présentation du parcours “Des os et&moi”, un jeu insolite, instructif et gratuit devenu pérenne : “Le programme du Printemps des Cimetières 2 023 a été composé de manière à proposer sur les trois jours de l’événement des activités diversifiées, ludiques et insolites à la fois pour les enfants, pour les familles et pour tout taphophile !

Les membres de la Commission des cimetières (créée en 1995) réunis autour d’Amélie D’Hoen, la conservatrice des espaces funéraires et son adjointe Joëlle Béké. ©@Commission Cimetières

Certaines de ces activités sont organisées en centre-ville mais d’autres sont également présentées dans des cimetières de villages.”

Au programme de ces trois journées d’activités :

Activité Enfants : animation “Chasse aux symboles”

Cimetière de Kain, le vendredi 12 mai de 14h à 17h (+/– 1 h). Partez à la découverte des symboles funéraires au cimetière de Kain grâce à cette animation dédiée aux jeunes enfants (4-8 ans).

©@Commission Cimetières

Des membres de la Commission des cimetières accueilleront les familles et jeunes participants au cimetière de Kain le dernier vendredi des vacances scolaires, et leur fourniront une série de cartes-photos de symboles funéraires. Ce seront des détails de tombes importantes de la nécropole qu’il faudra retrouver pour récolter une série de pièces de puzzle à reconstituer afin de retrouver un mini-trésor caché près d’une tombe emblématique du cimetière.

Activité Familles : Jeu de piste “Des os&moi”

©@Commission Cimetières

Cimetière du Sud, Tournai, le samedi 13 mai et dimanche 14 mai de 13 h 30 à 17h (+/– 1 h 30). Partez à la recherche de la tombe d’un célèbre personnage tournaisien et venez découvrir en famille le patrimoine funéraire grâce à un jeu de piste mêlant énigmes et aventures.

Destiné aux enfants à partir de 7 ans, mais aussi à toutes celles et ceux qui ont gardé leur âme d’enfant, le jeu de piste ‘ Des Os&Moi ‘ emmène le public à la découverte du périmètre historique du cimetière du Sud, l’un des lieux de référence en matière de patrimoine funéraire en Wallonie.

Munies d’un plan, d’un carnet d’épreuves et d’une valisette remplie d’accessoires, les familles devront partir à la recherche de la tombe mystère d’un célèbre personnage tournaisien. Cette expérience inédite mêlant énigmes et aventures permet de faire découvrir le cimetière et le patrimoine funéraire aux enfants, de manière ludique et insolite.

Lors de la récolte de divers indices nécessaires à la découverte de la ‘tombe mystère’, les enfants et les plus grands apprennent à observer et lire les sépultures. Ils peuvent ainsi appréhender les matériaux des monuments funéraires, le vocabulaire spécifique, la signification derrière des abréviations latines communément présentes sur les stèles. Ils découvriront également, en comparant les éléments de décoration ou encore en décryptant la symbolique funéraire, les pratiques funéraires des XIXe et XXe siècles mais aussi de remarquables tombes contemporaines.

Un jeu de poste mêlant énigmes et aventures au Cimetière du Sud. ©EDA

Visite musée : Espace de la “Grande Faucheuse”

Musée de Folklore et des Imaginaires, Tournai, le samedi 13 mai de 18h à minuit. Dans le cadre de la Nuit des musées et du Printemps des cimetières 2023, venez découvrir gratuitement l’espace dédié au patrimoine funéraire et à la mort au musée de Folklore et des Imaginaires.

C’est un corbillard qui ouvre l’espace dévolu à la mort au musée de Folklore et des Imaginaires de Tournai. Dans la vitrine adjacente est disposée une belle collection d’encadrements avec un verre galbé présentant des compositions réalisées à partir de cheveux de défunts. Le plus grand est assez exceptionnel car il comporte les cheveux de trois générations, des grands-parents aux petits-enfants.

Dans les vitrines suivantes, on retrouve une seringue à baptême. Cet instrument était utilisé quand on craignait l’accouchement d’un enfant mort-né. Celui-ci ne pouvait être baptisé et son âme était vouée aux limbes… Pour éviter cette situation, on pouvait procéder, pendant la gestation, au baptême au moyen de cette seringue en étain. S’y trouve aussi, une caisse ouverte qui fait penser à une petite crèche de Noël. Y sont disposés un calice, un plateau appelé “patène”, les deux burettes pour l’eau et le vin, un cierge. Ces objets ont été façonnés en cire. Cette caisse était placée au pied du cercueil lors de ses funérailles d’un prêtre, afin qu’il poursuive sa mission.

Un espace est dédié à la mort au musée de Folklore et des Imaginaires de Tournai. ©@Commission Cimetières

Visite commentée du cimetière d’Hertain

Le dimanche 14 mai à 10h (1 h). Exp lorez les tombes et l’art funéraire du joli cimetière du village d’Hertain en compagnie des membres de Ligne 4, cercle d’histoire locale, et de la commission des cimetières de Tournai.

La visite permettra de découvrir les tombes patrimoniales du petit cimetière d’Hertain. Celui-ci a gardé sa structure paroissiale. Il présente des monuments qui sont inscrits sur la liste de préservation de la ville de Tournai. Les guides présenteront en alternance les caractéristiques des monuments funéraires sauvegardés et des éléments de l’histoire des personnes qui y sont inhumées.

Le cimetière d’Hertain présente des monuments qui sont inscrits sur la liste de préservation de la ville de Tournai. ©@Commission Cimetières

L’ensemble des activités sont gratuites mais font l’objet d’une réservation au préalable par mail à commission.cimetieres@gmail.com ou au 0476/57 31 07.