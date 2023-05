Si les normes sanitaires semblaient moins strictes en Flandre et en France, l e patient (ou le visiteur) qui se rendait dans un hôpital wallon devait obligatoirement porter un masque pour déambuler dans les couloirs du CHwapi, du CHM ou d’Epicura. Ce n’est plus le cas, “L e nombre d’hospitalisations COVID se stabilise, 40 patients sont désormais hospitalisés dans les différentes unités de soins”, précise Epicura pour ses trois implantations.

”En conséquence, le port du masque n’est donc plus obligatoire tant pour le personnel que pour les patients et les visiteurs. Pour continuer à lutter contre le virus et à protéger les patients, leurs proches et le personnel soignant, le port du masque reste cependant recommandé, particulièrement lors des contacts avec les patients”, précise l’hôpital athois.

Sur base des derniers chiffres, le Risk Management Group a décidé que la situation épidémiologique pour toutes les maladies respiratoires se situe maintenant au niveau 1.

Au CHwapi, l’obligation est supprimée dans les lieux communs de l’hôpital (hall, couloirs…), dans les consultations et à l’hôpital de jour. Il reste obligatoire en oncologie, en gériatrie et en dialyse ainsi qu’aux soins intensifs. “Nous encourageons les patients immunodéprimés et fragiles à maintenir le port du masque buccal et leur entourage à le porter pour les protéger “, rappelle l’hôpital tournaisien.

Au CHM, le port du masque reste “demandé pour les interactions avec les patients qui le requièrent. “Le personnel soignant et médical de l’hôpital mouscronnois peut aussi demander aux patients/visiteurs de porter un masque lorsque la situation le nécessite, “mais le port du masque systématique dans l’hôpital n’est plus en vigueur”, conclut le CHM.

Une nouvelle accueillie positivement, par les patients, mais aussi par le personnel, soulagé d’avoir désormais plus de latitude…