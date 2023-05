Contournement de Renaix et ses impacts sur le Pays des Collines : les Wallons réagissent !

”Un impact indéniable et des nuisances”

Dans le même temps, le député Jean-Luc Crucke interrogeait le ministre du Climat, de l’Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures Philippe Henry : “Ce contournement rejoindra la N60 qui relie la Flandre à la Wallonie, longera le territoire wallon de la commune de Frasnes-lez-Anvaing et s’étendra également à moins de 100 mètres d’habitations wallonnes. Les inquiétudes sont nombreuses chez les riverains wallons qui se plaignent, à juste titre, de ne pas avoir été tenus informés, du caractère impactant du chantier et de la voirie sur l’environnement et la biodiversité du territoire wallon, sur les nuisances sonores, les mesures de protection étant dirigées exclusivement vers la Flandre, et sur l’augmentation du charroi qui gagnera inévitablement les voiries parallèles.” Et de poser au ministre une série de questions sur ses perceptions du dossier et sa réaction.

Philippe Henry lui a répondu : “Pour ce type de dossier interrégional, mon cabinet ainsi que celui du Ministre-Président sont concernés pour la remise d’un avis. Cependant, aucun des deux cabinets n’a été consulté par les collègues flamands. Seule mon administration, le SPWMI Direction des Routes de Mons, a pu bénéficier d’une présentation du projet. Bien que ce projet vise à augmenter la qualité de vie des habitants du centre de Renaix en déplaçant le trafic de transit sur ce contournement et bien que l’étude indique que le trafic au droit de la frontière linguistique n’est pas impacté, il est indéniable que ce type de projet aura un impact, ne serait-ce qu’avec les nuisances pour les riverains du projet et le pays des Collines”.

Le ministre a récemment transmis un courrier au “Werkvennootschap” avec les remarques de son cabinet sur ce projet, demandant : des compléments d’informations sur l’impact réel du projet sur la N60 en Wallonie ; si les analyses ont bien pris en compte un éventuel changement de stratégie des transporteurs lorsque la N60-Sud et l’E429 seront rendues nettement plus attractives pour les camions ; si l’impact sur les riverains wallons a bien été évalué ainsi que les impacts paysagers et la problématique des inondations, qui pourraient survenir dans le nord de Frasnes. Nous attendons dans les meilleurs délais, une réponse à ces questions…

D’abord un “Oui” mais finalement un “Non” !

Le 26 avril, le conseiller frasnois de l’opposition (Horizon citoyen) Michel Delitte a transmis les doléances de son groupe à la Ville de Renaix :

” Les infrastructures de cette partie du projet Rond Ronse qui traversera la vallée du Rieu Saint-Martin pour relier la Zone industrielle impacteront les citoyens de notre entité et plus particulièrement ceux de Saint -Sauveur (notamment rue de la Durenne, rue Chapelle Planchon, rue du Garceau). En effet, pour les habitants des rues précitées, Rond Ronse apportera son lot de préjudices :

– au niveau de la mobilité, avec inévitablement une augmentation du trafic dans ces quartiers ;

– au niveau du risque d’inondation, celui-ci sera augmenté de part une imperméabilisation” des sols non loin de ces rues, celles-ci (Chapelle Planchon et Durenne) étant déjà reprises en zone d’aléa d’inondation faible à moyen, mais aussi déjà sujettes à des problèmes en cas de fortes pluies ;

– au niveau de l’environnement et du cadre de vie de ces quartiers qui verront ainsi perdre leur cachet rural tout en rappelant que Saint-Sauveur est un village qui fait partie du Parc Naturel du Pays des Collines.

– au niveau du bruit, il est indiqué que sont prévues des mesures telles que des bordures vertes surélevées ou des murs antibruit, diffracteurs acoustiques, pour limiter les nuisances sonores supplémentaires.

Le contournement Nord – Sud débutant à Maarkedaal pour rejoindre la N60 via l’arrière du centre sportif t Rosco, éloignera le trafic de marchandises de transit du centre. Ce sera un bien pour la ville de Renaix, mais un mal pour l’entité de Frasnes-lez-Anvaing. En effet, la N60 entre Renaix et Hacquegnies permet de rejoindre l’A8 : il est à craindre que le charroi automobile et le gros charroi augmenteront de façon considérable. Les habitants des villages de Saint-Sauveur, Dergneau, Anvaing, Hacquegnies verront ainsi leur mobilité, leur sécurité, et leur tranquillité impactées, tout en ajoutant que deux écoles se trouvent le long de la voirie N60, à Dergneau et à Anvaing. Étant donné que le tronçon de la N60 entre Sauveur et Anvaing est à deux bandes, ne risque-t-elle pas d’être saturée ? Etant donné que cette N60 concerne deux régions (flamande et wallonne), y a-t-il eu entre elles des concertations à ce sujet ?”

Plus récemment, M. Delitte explique dans un communiqué qu’il soutiendra le “NON” de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing : “Notre interpellation au conseil communal ainsi que celle du groupe Écolo sur le même sujet avaient lancé un débat qui fut vite conclu, à la légère, par la majorité, celle-ci déclarant par la voix d’un membre du collège a déclaré” qu’elle ne voyait pas comment on pourrait s’opposer à ce contournement”. entre-temps et alors que l’enquête publique touche à sa fin, la machine communale s’est finalement mise en route…” Et il rappelle les arguments décrits ci-dessus.

Car entre-temps, la majorité serait effectivement revenue sur sa position, et à la suite d’une réunion avec les différents chefs de groupe, il aurait été demandé aux Renaisiens de fournir un PowerPoint et d’apporter plus d’éclaircissements.

Mais aucune déclaration officielle n’a été, à ce jour, transmise.