Une première brocante dans l’écoquartier du Pic au vent à Tournai

Une initiative ayant rencontré un joli succès au tout début décembre, ce qui a incité Katia, Elyse, Anne, Benoît, mais aussi toux ceux et celles qui les soutiennent et les aident, à imaginer une activité de printemps susceptible de séduire le plus grand nombre.

Mais la “Bradouille du Pic”, c’est plus qu’un simple marché aux puces, “C’est un endroit où l’on cultive l’esprit convivial et le plaisir de se retrouver ensemble”, nous confie Katia.

Un objectif qui cadre parfaitement avec celui défendu par ses concepteurs lors de la réalisation du premier écoquartier tournaisien, il y a 13 ans déjà. À savoir : la volonté de développer des liens sociaux entre des habitants animés également par celle de respecter et de préserver l’environnement au sens large du terme.

Une démarche durable dans laquelle s’inscrit pleinement cette première brocante qui permettra en outre aux habitants du “village” (pour reprendre une expression qu’ils aiment utiliser), mais aussi à ceux et celles qui voudraient les rejoindre, de vider leurs fonds de cave ou de grenier à l’heure du grand nettoyage de printemps. Dans le but de donner une seconde vie aux objets qu’ils exposeront dans leurs étals.

Concrètement, les brocanteurs d’un jour accueilleront les visiteurs, principalement du côté de la Girouette, entre 8 h et 16 h.

On pourra se désaltérer et les plus gourmands trouveront également de quoi grignoter sur place.

Quelques emplacements sont encore disponibles sur le site au prix de 5 €. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez envoyer un mail à picauventtournai@gmail.com