L’eau coule à nouveau dans la fontaine des enfants disparus face au palais de justice de Tournai

Nettoyée, entièrement sablée et remise en peinture, la sculpture métallique a été solidement refixée sur son socle, ce vendredi matin. Érigée en 2000 et dessinée par Pierre-Jean Deffernez, un membre du personnel communal, cette œuvre avait été posée dans le contexte de l’affaire Dutroux, en mémoire de Julie et Mélissa, mais aussi de tous les enfants disparus.