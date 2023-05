Le coup d’envoi des travaux de construction du Brunehall 2 (photos-vidéo)

Trop petit face à 8 000 sportifs par semaine

En effet, inauguré en juillet 2013, le Brunehall a rapidement montré ses limites en termes de capacité d’accueil. Chaque semaine, quelque 8 000 sportifs franchissent ses portes.

©ÉdA

”En soi, nous sommes victimes de notre succès, relève Benjamin Robette. Nous sommes simplement à saturation, toutes les plages horaires sont occupées et nous ne pouvons pas suivre les ambitions et le développement des clubs. Certains d’entre eux sont obligés de se délocaliser dans d’autres salles de la région, à Péronnes, à Rumes, à Mortagne et même à Estaimpuis, pour assurer leurs entraînements ou leurs compétitions. D’autres sont bloqués dans leurs envies et projets en nous faisant comprendre que s’il n’y a pas de changement, ils pourraient quitter l’entité… Nous nous devions de réagir et de trouver une solution !”

En 2017, l’option d’un agrandissement du hall sportif est envisagée. Six ans plus tard, les premiers coups de pelleteuse ont été portés sur le site.

©ÉdA

”L’extension se greffera à l’arrière du bâtiment existant, dans son prolongement ; il y aura un accès direct entre les deux halls, précise l’échevin. Dans le nouveau bâtiment, on retrouve un plateau sportif pour accueillir la plupart des disciplines sportives, à l’exception du futsal qui doit disposer d’un terrain plus grand comme dans le bâtiment actuel. Quatre vestiaires collectifs dont l’un accessible aux PMR et deux vestiaires pour les arbitres sont prévus. Un dojo, une salle pour la pratique des sports de combat, sera également aménagé, avec la particularité de disposer de grandes baies vitrées donnant vers l’extérieur et permettant aux promeneurs, le long de RAVeL, de découvrir ces disciplines et d’observer les sportifs. L’accueil des spectateurs sera aussi amélioré de par une plus grande tribune, mieux agencée.”

Une salle de fitness comme nouvel atout

©ÉdA

Le dojo, actuellement utilisé dans le Brunehall “1” sera quant à lui recyclé en une salle de fitness, accessible à tous.

”Ce sera un atout pour notre complexe sportif. À la fois pour des gens qui souhaitent pratiquer une activité physique sur les machines et autres engins de musculation. Il y aura un accès libre, mais aussi des cours collectifs, comme du spinning. À côté de cela, on répond aussi à une demande des clubs, notamment ceux qui se produisent au plus haut niveau (futsal et basket) de pouvoir s’entraîner en dehors des terrains, de mettre en place des sessions de préparation physique, ou même un programme de revalidation pour un sportif blessé.”

800 000 € à charge de la Commune

©ÉdA

Par contre, si le centre sportif accueille actuellement 20 disciplines, son extension ne devrait pas permettre d’y intégrer de nouveaux clubs.

”Les créneaux horaires qui vont se libérer seront surtout prisés par les clubs actuels, reconnaît Benjamin Robette. Par contre, notre objectif reste de toucher l’ensemble de la population, à tous les âges ; on propose ainsi de la gym prénatale, mais aussi des disciplines adaptées aux seniors. Nous apportons aussi une attention toute particulière à l’offre de stages sportifs que nous pouvons offrir à nos jeunes citoyens.”

©ÉdA

Le coût de ce Brunehall “2” est estimé à 2,2 millions d’euros. “Dont 1,4 million de subsides, insiste l’échevin. Il y a donc 800 000 € à charge de la Commune.”

Benjamin Robette espère pouvoir accueillir les premiers sportifs au sein du nouveau complexe sportif d’ici la rentrée 2024.

”Actuellement, les travaux se concentrent sur les opérations de terrassement. D’ici l’hiver, le bâtiment devrait être sorti de terre et le gros œuvre terminé. Après, c’est surtout l’intérieur qui prendra du temps… Si tout se passe bien, cela devrait être fini pour septembre 2024, tandis que le Brunehall 1, dont les aspects énergétiques en seront améliorés par la même occasion, restera accessible durant toute la durée des travaux.”