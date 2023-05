L’ASBL Initiative Formation Insertion (IFI) organise ses premières portes ouvertes en vingt-cinq ans ces 1 et 2 juin

Afin de pérenniser le service de réinsertion et de développer davantage sa visibilité, l’équipe pluridisciplinaire se prépare à ses premières portes ouvertes ces 1 et 2 juin.

”Faire du bruit”

Subsidié et agréé par la Région wallonne, ce centre d’insertion socioprofessionnelle forme gratuitement une cinquantaine de stagiaires de 20 à 60 ans pour une durée de dix-huit mois maximum et selon quatre filières : commis de cuisine, technique d’entretien domestique et industrielle, aide-maçon, peinture et métiers du parachèvement. Lorsque l’adulte en apprentissage est jugé apte, un stage lui est proposé avec pourquoi pas, la possibilité de devenir employé.

Parmi les quatre sections professionnalisantes: peinture et parachèvement. ©L.W.

Une cinquième section, cette fois non-professionnalisante, permet d’acquérir des compétences de base en bureautique. Un accompagnement psychosocial est également proposé tout au long de la formation.

La structure prend en charge principalement les demandeurs d’emploi ayant le certificat d’enseignement du deuxième degré. “Bien souvent, nos partenaires nous envoient de potentiels stagiaires. L’idée maintenant est que l’intéressé se présente de lui-même. Je ne crois pas que les Tournaisiens ont connaissance de notre ASBL alors qu’on dispense des formations différentes du Forem ou de Prorienta par exemple”, ajoute Laura Rossi, chargée de communication et formatrice de remise à niveau depuis le mois de janvier.

Le centre n’attend pas un nombre précis de visiteurs au sein de ses locaux, l’objectif étant “de faire du bruit”, comme se plaît à dire Laura Rossi. “On verra comment cela se passe. Les retombées se remarqueront plus tard”.

En fonction des compétences du stagiaire, un stage peut lui être proposé. ©L.W.

Infos : conditions pour bénéficier des formations sur www.ifi-cisp.be