Sous le chapiteau installé à la place des Templiers, étaient établis une trentaine de stands dont une belle variété de nouveaux exposants. Venus de Wallonie picarde et du Nord de la France, tous proposaient aux visiteurs un large éventail de produits qui font la part belle à la consommation locale.

Fleurs séchées, vanneries, fromages, salaisons, jus de fruits, tartinades de légumes, cosmétiques, bijoux, semences, plants de tomates, pâtisseries, nougats… il y avait l’embarras du choix côté cadeaux ou petits plaisirs !

Pour leur première participation, Anne-Sophie Dacgnies de Pecq et Marie-Emmanuelle Lurkin d’Œudeghien, cette journée est une belle réussite.

Sur l’étal “Les aiguilles d’Anne-Sophie”, la couturière, présentait une gamme de produits aussi beaux que pratiques : des sacs à pain, à vrac, à biscuits, à sandwichs mais aussi des lingettes démaquillantes, des lingettes essuie-tout, des mouchoirs. Et ce n’est pas tout, ces produits sont réutilisables et ils permettent de faire avancer la cause du zéro déchet.

L’étalage de Marie-Emmanuelle Lurkin proposait des tisanes aux vertus magiques. Des sachets pour le bain, des sels aromatisés et des petits coussins qui aident à retrouver le sommeil grâce à l’effet apaisant des plantes qui se trouvent à l’intérieur étaient aussi présentés. “Je suis infirmière de formation et j’ai choisi de prendre un nouvel élan, de changer de voie et de me tourner vers la vie, le bien-être. J’ai toujours apprécié les plantes aromatisées. Ces dernières permettent de se reconnecter avec la nature, de s’apaiser et de se soigner. Après une formation d’herboriste, je me suis lancée comme tisanière et depuis cinq ans je produis et fais sécher mes plantes et compose mes tisanes”, explique la gérante de “Nos pensées sauvages” qui cultive les plantes chez un maraîcher de la région du Pays des Collines.

L’après-midi, l’animation de la Société des guides de Mouscron a rencontré un sympathique succès surtout auprès des enfants. Au cœur de l’église classée de Saint-Léger se déroulait une reconstitution historique. Les visiteurs ont découvert une cérémonie d’entrée d’un nouveau Frère dans la “Commanderie de l’Ordre du Temple de Saint-Léger”.