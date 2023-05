Nouveaux noms de rues au hameau du Fourcroix à Blandain : les riverains ont 15 jours pour se manifester

Ça ne plaît pas à toute une série de riverains du hameau qui, lors de réunions citoyennes, avaient déjà plaidé pour une solution permettant de préserver partout le nom du hameau en installant des plaques comportant des séries de numéros étudiées de manière à être cohérentes.

Jean-Michel Vandecauter (Ensemble) a relayé devant le conseil communal les craintes de riverains. “Si on demande aux riverains qui habitent depuis des décennies, avec un passé, avec des souvenirs, avec des habitudes, avec un ancrage, s’ils préfèrent habiter le hameau du Fourcroix ou l’Impasse du rieu Muché, ou la rue de la Chevêche, on entend d’ici leur réponse”. Emmanuel Vandecaveye (MR) abonde. “Une nouvelle numérotation de l’ensemble du hameau est préférée à de nouvelles dénominations. Une nouvelle numérotation pourrait se faire par centaines, de manière à pouvoir intégrer d’éventuelles nouvelles constructions”.

LIRE + “On veut garder l’esprit Fourcroix”

Le bourgmestre, Paul-Olivier Delannois, dit comprendre certaines réactions. “Quand on change ce genre de choses, on a rarement des félicitations de la part des personnes concernées, car il y a une série de démarches à faire”. Il défend le nouveau plan. “Actuellement, on voit des rues qui vont dans tous les sens sans aucune logique. À ceux qui veulent garder l’âme du Fourcroix, je dis qu’il n’est pas question de casser cet aspect des choses. Si on fait ce changement, ce n’est pas pour emmerder les gens ; on le fait car il y a une demande de Bpost, et parce qu’il y a aussi des problèmes qui peuvent se poser avec des ambulances et des véhicules de secours”.

La proposition de la Ville va être soumise aux riverains par voie d’affichage et par l’envoi d’un courrier postal. Ceux-ci auront alors 15 jours pour faire valoir leurs remarques ou observations.

C’est au terme de cette procédure que le point reviendra au conseil communal,

Des riverains continuent de penser que tout pourrait être réglé à l’aide de panneaux indicateurs de numéros, qui n’impliqueraient pas de devoir rebaptiser des voiries. Ils agiront en conséquence auprès de la Ville, comme on le fait lors d’une enquête urbanistique, dans l’espoir de faire changer d’avis le collège.

La décision de principe a fait l’objet de votes d’abstention de la part du MR et du groupe Ensemble. Le point repassera vraisemblablement devant le conseil communal du 26 juin.