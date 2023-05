Le rapport d’incidences de l’implantation de cinq éoliennes à Celles a indigné les citoyens

Cette perspective de voir pousser cinq mats de 180 mètres de haut dans leur paysage avait déjà fait réagir de nombreux Cellois. Le conseil communal avait quant à lui déjà indiqué qu’il refusait catégoriquement le projet, estimant que la commune avait déjà accompli sa part du travail en matière d’énergie renouvelable.

Les citoyens indignés

Localisation des éoliennes par rapport aux habitations

L’étude d’incidence présentée ce lundi à la maison de l’entité n’a pas inversé la tendance, au contraire. Certains habitants sont venus pour connaître l’emplacement exact des potentielles futures éoliennes et ont déploré la proximité de celles-ci par rapport à leurs habitations. "La norme est qu’elles soient à au moins 400 mètres, elles y sont, mais pas à un mètre de plus!, constate l’un des habitants de la campagne de Velaines. J’habite sur une hauteur, je vois déjà les éoliennes implantées du côté de Molenbaix, je vais en voir cinq de plus et de manière beaucoup plus proche. Hors de question! "

Photomontage de la Rue Provinciale avant/après

Les photomontages montrant le paysage cellois après l’installation des nouvelles éoliennes en a également refroidi plus d’un. " Je ne suis pas directement impacté, j’habite au centre d’Escanaffles. Cependant, un tel projet va abîmer le paysage de notrecampagne. Maintenant, quand on va se balader à vélo le long de la Rue Provinciale, on va voir deux éoliennes de part et d’autre de l’église...", regrette Edouard, venu se renseigner sur le projet Elicio.

"Un impact visuel inévitable" reconnaît Elicio

La responsable du projet pour Elicio, Marie Descamps, était sur place pour discuter avec les citoyens qui le désiraient. "Je ne suis pas ici pour convaincre, mais pour montrer l’avancement de notre projet, permettre aux personnes de poser leurs questions et de mieux comprendre ce que nous souhaitons mettre en place. Je pense que les éoliennes que l’on installe aujourd’hui sont performantes et pas trop bruyantes. De plus on met beaucoup de choses en place pour préserver la faune et la flore. Ce qui inquiète le plus les habitants c’est le bruit et la vue. Les normes sont respectées donc je ne pense pas que le bruit sera dérangeant. Concernant la vue, nous sommes dans une plaine relativement dégagée et assez plate, inévitablement, il y aura un impact visuel."

La commune reste fermement opposée

Photomontage rue de Brûlé avant/après

Les autorités communales étaient également présentes pour visualiser les incidences d’un tel projet sur leur territoire. "Nous sommes fermement opposés à l’implantation de ces éoliennes, mais ce qu’on a pu constater dans les photomontages ce lundi était pire que ce qu’on avait imaginé. C’est un véritable coup de canif dans notre ruralité. Le projet est bien plus impactant que celui qui a vu le jour entre Molenbaix et Hérinnes où les éoliennes étaient implantées en contre bas. Celles qui sont prévues pour ce nouveau secteur font tout de même 30 mètres de plus, et sont cette fois au même niveau que les habitations, on les verra dans leur entièreté. J’ai trouvé ça presque irrespectueux de venir nous présenter un projet pareil! ", a commenté le bourgmestre, Michaël Busine, qui a également rappelé que la commune a engagé un avocat afin de s’assurer que le projet d’Elicio ne voit jamais le jour. Un comité de citoyen s’est également former pour contrer les ambitions du producteur d’énergie, et est lui aussi conseillé par un avocat.