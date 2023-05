Boulevard Léopold (Tournai): accès bloqué aux cyclos-piétons pour une amélioration des traversées

Les piétons sont déviés via les trottoirs des bandes latérales tandis que pour les cyclistes, la situation est plus dangereuse en les obligeant à rouler sur la route aux côtés des véhicules… Une situation temporaire rassure, l’échevin de la Mobilité, Jean-François Letulle. "Mais il est vrai que cela commence à durer, et j’aimerais bien que cela aille plus vite pour rendre l’accès aux piétons et aux cyclistes… d’ici l’été", ajoute-t-il.

Ce blocage s’inscrit dans le cadre du chantier mené par le SPW pour l’amélioration et la sécurisation des traversées des usages faibles.

"Après l’avenue de Maire, le SPW va refaire toutes les traversées du boulevard Léopold, notamment pour l’accès aux PMR, précise Jean-François Letulle. Par exemple, la traversée la plus proche de la chaussée de Lille est entravée par un arbre… Il faut y remédier. Mais le chantier n’est pas des plus faciles en raison des différences de niveaux le long, et de part et d’autre du boulevard."

Le SPW envisage aussi de refaire le passage du rond-point de l’Europe vers la piste cyclable du boulevard Léopold.