Blandain : la neuvième expo du Team mini-agri affiche complet

C’est le cas du Team mini-agri de Blandain qui depuis une dizaine d’années propose expo et bourse d’échange de miniatures agricoles. Après avoir pris leurs marques dans les établissements Derasse de Froidmont, les organisateurs ont retrouvé leur base initiale. Accueillis idéalement aux Ets Dumortier, ils disposent d’un très bel espace de 1500 m². "Malgré tout, vu le succès grandissant, nous affichons complet depuis plusieurs semaines” confie le président Arnaud Benoit. “Pour cette 9 e édition, on enregistre ainsi la participation de 30 exposants et autant de vendeurs issus de toute la Belgique ainsi que de France et des Pays-Bas.

Un comité de passionnés

Le phénomène connaît un engouement particulier ces dernières années, notamment dans la région. “Cela ne constitue pas un frein à leur développement, que du contraire. D’autant plus que cette passion touche particulièrement les plus jeunes. On en trouve dans notre association mais aussi dans la plupart des clubs. À tel point qu’une rangée complète du hangar principal leur est réservée” affirme Dominique, papa d’Arnaud tout aussi passionné au point de prendre part à de nombreuses organisations franco – belges similaires. Pour l’organisation de ce 28 mai, père&fils ont la chance d’être entourés par une fameuse équipe composée de Véronique Bouvry, Lucas Benoit, Roland et Nathan Gustin, Thibaut et Arnaud Hennequin, Alexandre Joveneau, Marie Allard, Sandrine Foret, Mathieu Soyez, Marie-Eve Verbauwede et Amandine Bruno tous membres actifs et passionnés. Et si le modèle réduit sera roi en cette journée, visiteurs de tout âge – ils étaient un millier l’an dernier – pourront aussi s’émerveiller à l’extérieur où se trouveront d’impressionnantes machines, réelles cette fois, relatives principalement à la moisson, thème de cette année.

Exposition – dioramas – ventes et bourse d’échange – matériel réel – petite restauration ce dimanche 28 mai de 9 h 30 à 17h aux établissements Dumortier, hameau du Marais n°1 à Blandain. Entrée : 4 € (une boisson comprise) et gratuite pour les moins de 12 ans. Château gonflable – Contact : 0477/726809