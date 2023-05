Ce lundi de Pentecôte à Tournai : à vos marques, prêts ? coin-coin...

Le Rotary Haut-Escaut s’engage à distribuer les bénéfices à la Banque Alimentaire du Hainaut occidental, organisation gérée par des bénévoles qui œuvrent avec détermination pour améliorer le quotidien de familles en difficultés, par ailleurs de plus en plus nombreuses à solliciter de l’aide.

Pour concourir, il suffit d’adopter un canard au prix de 5 €. Cette action solidaire s’accompagne de nombreux cadeaux offerts par les commerçants. "Le premier canard qui franchit la ligne d’arrivée remportera ainsi une année de courses au Colruyt", annonce Colette Picart, présidente du Rotary Tournai Haut-Escaut.

Des milliers de canards préalablement adoptés vogueront donc sur l’Escaut entre le pont à Ponts et le pont des Trous. Le départ sera donné à 15 heures ce lundi 29 mai.

"Ce concept de course de canards existait déjà en France, poursuit Colette Picart. Nous avons un club contact à Angers qui l’organisait et un de nos membres qui est en relation avec Angers nous en a parlé. Nous avons trouvé cette activité originale. Elle s’adresse en plus à un large public et c’est tant mieux. À ce stade, nous avons déjà dépassé le seuil des 3 000 canards adoptés. Nous espérons donc pouvoir reverser un beau bénéfice."

Si elle est bien entendu très cocasse sur papier, cette épreuve est réglementée, comme en témoigne la présence d’un huissier de justice.

Village animé dès midi

En marge de l’événement, plusieurs animations seront proposées dès midi aux petits et aux grands, comme un château gonflable et une pêche aux canards, évidemment. "Le village d’arrivée sera aménagé au Quai des Salines, précise la présidente. Bar et food trucks seront installés et Want You Bike proposera des essais gratuits de vélos électriques. Nous avons aussi prévu un jeu de piste en ville à la découverte de sculptures animales qui ornent de nombreuses habitations."

Attention, il est toujours possible d’adopter des canards sur le Net ( https ://www. adopteuncanard.be) jusqu’à ce samedi minuit ou alors ce sera sur place directement ce lundi.