Le retour de "Vapeur & contes de fée", ce week-end, à Tournai, pour encore plus d’immersion dans les univers du fantastique et de l’imaginaire

Pour cette deuxième édition de ce festival de tous les fantastiques, et après le succès de la première en 2018 (plus de 8 000 visiteurs !) "Les Anim’Associés" l’ont voulue plus immersive que jamais. "Nous avons imaginé un festival “scénarisé” ouvert à toutes les cultures du fantastique: Méd fan (Héroic Fantasy), Steampunk, Science-Fiction, Anticipation, Geekitude, Cosplay, et de l’imaginaire, dans lequel on retrouve deux mondes, la zone franche et la zone sauvage", explique Dominique.

En zone "franche": trois marchés, trois univers

Dans la zone franche, l’univers central de "Vapeur et contes de fées", divisée en trois espaces (le verger enchanté, le noyau et le champ de brumes), les visiteurs pourront découvrir trois marchés. "Le marché féerique, le marché Steampunk ainsi que le marché des auteurs et dessinateurs, précise le membre de l’ASBL Les Anim’Associés. Plus 80 stands seront à découvrir tout au long du week-end. À côté de cela, diverses animations seront proposées: projections de films, atelier d’écriture fantastique, initiation aux jeux de rôle, spectacle de danse, démonstration de combat au sabre laser ou latex, déambulations, espace enfants, jeux en bois, concerts, bar et restauration…"

En zone "sauvage": des balades scénarisées

Là où est l’originalité cette année, c’est dans la zone "sauvage", au cœur du bois, en pleine nature. "Pour une immersion totale, assure Dominique. Dans cette zone, quatre peuples existent: le royaume de Medelfica (médiéval fantastique), un campement de rebelles de la galaxie, des créatures fantastiques (steampunk), un quartier pirate, des vikings et leur chamane ainsi que des créatures qui errent dans le bois… Des guides entraîneront les visiteurs, au gré des rencontres et des surprises, au fin fond de ces mondes sauvages." Ces balades scénarisées, avec un guide et des animations, seront proposées toutes les 30 minutes (15 minutes le dimanche) pour une durée de visite de 2 à 3 h. PAF : 3 € (hors prix d’entrée au festival). Places limitées, réservation sur place.

Entrée: 6 € (5 € en prévente), gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.

www.vcf-ty.be