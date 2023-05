L’aménagement de la place de Maubray est à l’étude

Les aménagements comprennent la sécurisation et la mise aux normes PMR des cheminements piétons, la sécurisation des cheminements cyclables, l’intégration d’un quai TEC, la création d’une zone de rencontre sur la place, l’installation de mobilier urbain amovible, l’aménagement d’une zone de stationnement, l’intégration de plantations et l’installation d’un panneau d’information intelligent. Le tout en 180 jours ouvrables

Des propositions citoyennes déjà bien établies

Visiblement, le groupe GO est allé sur le terrain et a rencontré certains riverains qui ont livré leur sentiment sur ce projet ainsi que leurs doléances. “Tous demandent l’organisation d’une réunion citoyenne sur le site pour leur expliquer votre projet lançait Jean-Bernard Vivier, chef de file du groupe GO. D’abord, il faudrait avancer l’emplacement du bus, vers l’abribus. Ensuite, au croisement des routes, on circule actuellement à double sens. Les riverains demandent que tout aille dans un seul sens avec un giratoire au niveau de la place. Cela donnerait plus d’espace pour les bus et faciliterait le croisement avec les voitures venant du Chemin de halage. La remarque qui revient souvent concerne les parkings. Si on fait un rapide calcul, cinq habitations avec deux voitures, cela fait 10 véhicules. Or, la zone de stationnement prévoit 12 emplacements pour les voitures dont un pour les PMR et une place pour le covoiturage. Si ce dernier emplacement se libère… il reste un seul emplacement pour aller vers les commerces. Si on place un giratoire au milieu de la place, les riverains proposent un stationnement en épis, gauche et droite. On gagnerait 6 à 7 places de parking. Au centre de l’espace de convivialité, on a oublié de mettre une zone de stationnement pour les vélos”

Réponse du bourgmestre Bernard Bauwens : “Ce n’est qu’un projet. On fera une réunion citoyenne. On avisera à ce moment-là. On peut toujours discuter ! Ce soir, c’est une décision de principe”.