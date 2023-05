Le beffroi de Tournai livre de nouveaux secrets

Même si la réouverture du beffroi au public n’est pas encore programmée, une étude archéologique du monument menée en parallèle au chantier devrait fournir des informations inédites sur l’histoire de l’édifice, ainsi que l’indique la ministre Valérie De Bue (tourisme et patrimoine) dans une réponse à une question écrite du député Jean-Luc Crucke. "Des travaux de mesures conservatoires ont été validés par le comité d’accompagnement qui gère la restauration du beffroi. Ces actes et travaux conservatoires d’urgence sont exécutés dans le but d’assurer le plus rapidement possible la sauvegarde du bien. Dans le cas présent, ces opérations ont pour objectif de mettre le beffroi hors eau le temps de mener à bien les réflexions visant la restauration globale du monument", détaille la ministre. Bien qu’il s’agisse d’une procédure accélérée, la Ville de Tournai est tenue de mettre en concurrence les entreprises compétentes en la matière dans le cadre d’un marché public.

Pour ce faire, un cahier spécial des charges très précis a été rédigé par l’Administration communale en collaboration avec l’AWaP.

Le premier appel d’offres n’a pas rencontré de succès, en raison du

poste relatif au démontage préalable des spots situés au niveau de la première plateforme du beffroi.

In fine, l’intercommunale ORES s’est chargée de ce travail, ce qui a permis de débloquer la situation.

Depuis lors, la procédure a été relancée et attribuée à une société qui a l’expertise nécessaire pour œuvrer sur un bien patrimonial.

Le chantier a officiellement débuté le lundi 24 avril 2023 et devrait se clôturer dans le courant du mois de mai.

Des infos inédites sur l’histoire du beffroi

En ce qui concerne la suite de ce dossier, l’auteur de projet poursuit son analyse sanitaire du monument, afin de disposer d’un diagnostic affiné de la situation et des interventions à entreprendre dans les prochains mois.

La réouverture du beffroi au public n’a pas encore fait l’objet de discussions entre la Ville de Tournai et l’AWaP. Toutefois, avant d’accueillir des visiteurs, des aménagements devront être réalisés afin de garantir la sécurité du public.

Enfin, l’AWaP a profité de la fermeture du beffroi pour réaliser une étude archéologique du monument, a-t-on appris ce jeudi. "Celle-ci devrait fournir des informations inédites sur l’histoire de l’édifice. Même s’il faudra attendre 2024 pour recevoir les conclusions de ces analyses, les premiers résultats démontrent que beaucoup d’éléments encore présents dans le beffroi pourraient remonter au 14e siècle.

Nul doute que ces nouvelles informations vont contribuer au renforcement de l’attrait touristique de la Wallonie picarde et de la Ville de Tournai plus particulièrement".