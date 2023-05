Le bonheur absolu du mayeur de Tournai après la libération d’Olivier Vandecasteele

La libération du Tournaisien Olivier Vandecasteeele, incarcéré en Iran depuis plus d’un an, est un des plus beaux jours de la vie de Paul-Olivier Delannois, la bourgmestre de Tournai. “C’est le bonheur absolu ! Une journée fantastique. Je jouis du moment présent. J’en ai les larmes aux yeux. Je pense bien évidemment à Olivier mais aussi à toute sa famille qui a aussi souffert pendant ces trop nombreux jours. Je repense à cette fantastique mobilisation de soutien et surtout la manière de le faire. Et, comme le dit le dicton, après la nuit vient le jour. Mais ici, la nuit fut longue, très longue”, nous confiait vers 15h le mayeur de la Cité des cinq clochers, la ville natale d’Olivier Vandecasteele.