Conférence de presse de la famille Vandecasteele : “Un long travail de reconstruction commence” (vidéos)

Olivier Van Steirtegem le meilleur ami d’Olivier Vandecasteele, souligne : “Nous avons la chance de vivre dans un pays qui ne laisse pas ses concitoyens derrière et qui s’engage humainement. La solidarité même dans un exercice périlleux”.

”Un long travail de reconstruction commence”. Olivier Van Steirtegem ajoute que “la démocratie est notre bien à tous, sans elle nous n’avons pas la même liberté”. Il témoigne également son soutien à tous les otages encore détenus en Iran ou ailleurs dans le monde.

Michel Kaiser, l’avocat d’Olivier Vandecasteele et de sa famille, salue l’action de la Cour Constitutionnelle et l’ensemble du processus mis en place par les autorités belges. Ceux-ci ont permis le retour de l’humanitaire belge. Il met également en lumière les “choix exigeants” quoi ont été posés par les autorités belges afin que cette opération soit une réussite.

Chloé Georgiev remercie et souligne le rôle d’Olivier Van Steirtegem, qui a tout mis en œuvre pour libérer son meilleur ami.

Nathalie Vandecasteele a transmis un message de remerciement pour la mobilisation citoyenne qui a joué un rôle important dans la libération du belge.

Une perte de poids de 30 kg : “En bonne forme mais affaibli”

Concernant l’état de santé d’Oliver, son meilleur ami affirme que malgré la torture et une perte de poids certaine (environ 30 kilos), il l’a trouvé en bonne forme et fidèle à lui-même. Bien qu’affaibli, son état de santé lui a permis de prendre l’avion pour rentrer en Belgique. Olivier Van Steirtegem ajoute que l’humanitaire est un homme fort et qu’il n’a jamais douté du soutien qui subsistait en Belgique.

”Intellectuellement, il allait bien. On a retrouvé l’Olivier d’antan, avec sa chaleur, son humour même. Mais il a perdu beaucoup de poids […] Il était très enthousiaste même si c’est un homme marqué, qui a souffert”, a expliqué l’un de ses amis et porte-parole du comité de soutien, Olivier Van Steirtegem.

En prison, “des rituels pour peupler sa solitude” lui ont permis de tenir. Adepte de la course à pied, il arpentait ainsi en diagonale la cour de 3 mètres sur 5 à laquelle il avait accès trois fois par semaine pour atteindre 25 kilomètres.

Il a gardé sa belgitude

Ses proches précisent qu’ils n’ont pas été impliqués dans le processus de rapatriement et ne savaient donc pas quand celui-ci allait avoir lieu.

Pour le moment, le Belge ne se projette pas dans le futur et sa réinsertion doit se faire pas à pas. Mais Olivier Van Steirtegem ne doute pas qu’il ne restera pas longtemps sans projet.

Mouna Ferdi ajoute avec humour qu’Olivier Vandecasteele n’a pas “perdu sa belgitude”, car celui-ci aurait déclaré avoir soif en sortant de l’avion.