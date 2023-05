La baignade dans le canal de l’Espierre, un projet qui tombe finalement à l’eau ?

”L’année dernière, le SPW avait considéré que la qualité de l’eau n’était pas suffisante pour y autoriser la baignade, et d’ailleurs en 2021, nous avions dû interdire la baignade durant quelques jours en raison de la présence de cyanobactéries, explique l’échevin de l’Environnement, Quentin Huart. Par rapport à cette situation, nous avons relancé la réflexion et il a été décidé de ne pas nous relancer, du moins pour le moment, dans cette aventure.” L’échevin pointe aussi d’autres difficultés à gérer. “Concilier la baignade et la navigation des bateaux n’est pas le plus facile à la fois au niveau de la sécurité et de la qualité de l’eau, ajoute Quentin Huart. Il y a également la question de la préservation des zones “refuge” pour la biodiversité, mais aussi le fait que la surveillance de la zone de baignade demande une présence humaine plus importante.”

Pas “dans”, mais “sur” l’eau

S’il ne sera pas possible de piquet une tête dans le canal, les traditionnelles activités “sur” l’eau sont maintenues en période estivale. “Avec toutes les activités de Canal-Plage, insiste l’échevin. Il y aura toujours la possibilité de louer des pédalos et des kayaks durant l’été.”