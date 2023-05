Libération d’Olivier Vandecasteele : l’Iran n’avait plus beaucoup de patience, selon Alexander De Croo

Incarcéré dans des conditions inhumaines pendant 455 jours, l’humanitaire belge “était vraiment dans un état (de santé) difficile et on savait qu’il n’y avait plus beaucoup de patience de l’autre côté”, a expliqué M. De Croo, interrogé au départ des 20 km de Bruxelles. Utiliser la procédure de transfèrement aurait créé “du danger pour Olivier, car on aurait eu besoin de semaines de débat”, selon le chef du gouvernement.