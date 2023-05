Les médecins généralistes de Wallonie picarde manifesteront le mercredi 7 juin 2023

Les directives de cette circulaire suppriment le “tri spécifique à la nuit profonde” (23h – 8h) lors des gardes de médecine générale, tri qui, depuis la parution de la loi Santé d’avril 2014 était effectué dans notre région par le 1733 à la satisfaction des généralistes. Les déplacements au domicile ne se justifiaient alors que pour la prise en charge palliative et les traitements de la douleur (ainsi que constats de décès). Cette loi était née des suites d’une séquestration d’un médecin de la région.

Du hall des sports à la Grand-Place de Tournai

Suite à ces changements imposés au 1733, les médecins généralistes de garde sont maintenant appelés entre 23 h et 8h pour toute raison ne nécessitant pas l’intervention d’une ambulance ou d’un SMUR.

Ce changement de fonctionnement génère chez les médecins déjà submergés, stress, angoisse, fatigue supplémentaire, démotivation, mais aussi lassitude face au manque de considération des autorités en les tenant à l’écart des discussions de sujets aussi importants.

Un courrier de mécontentement a été envoyé au ministre Frank Vandenbroucke le 9 mars regroupant plus d’une centaine de lettres de médecins. Appel a également été lancé aux syndicats et aux membres de la commission Santé et Égalité des chances ainsi qu’aux autorités et politiques, régionaux et fédéraux.

Aussi, le 7 juin, les médecins généralistes de la Wallonie Picarde se réuniront aux abords du hall des sports de Tournai vers 11h et arpenteront les rues de la ville en faisant une halte sur la Grand-Place un peu avant midi.