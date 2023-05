Des pieux pour consolider le bassin de la piscine de l’Orient à Tournai

Benjamin Brotcorne (Ensemble) s’inquiète lui aussi de voir la subvention évoluer à la hausse : “On passe d’une enveloppe de 7,6 millions d’euros à près de 8 millions, sur base de 4 millions subsidiés par la Wallonie et de 4 autres millions financés par un emprunt à taux zéro. Cela veut-il dire que la reconstruction de la piscine va coûter beaucoup plus cher ? Tout ça m’inquiète un peu quand on connaît les difficultés de nos finances”.

Des négociations avec l’entreprise

Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre (PS), rappelle que le ministre en charge des infrastructures sportives avait prévenu que des subsides non attribués (dans le cas où des communes abandonnaient leur projet) seraient redistribués. “Tournai bénéficie de cette redistribution, et je remercie au passage Jean-Luc Crucke. C’est la raison pour laquelle nous devons voter une nouvelle convention avec le CRAC pour adapter le montant du prêt à taux zéro”.

Voici ce qui reste de l’ancienne piscine. ©EdA

Quant au chantier proprement-dit, M. Delannois reconnaît que des négociations ont lieu actuellement avec l’entreprise. “Au niveau technique, au sujet de la nécessité de mettre des pieux, l’entreprise a des arguments à faire valoir. Une série de montants font ainsi l’objet d’une série de discussions avec le service juridique de la ville notamment”. Le coût du chantier augmente mais c’est aussi vrai pour beaucoup d’autres chantiers, en raison de l’augmentation du coût des matériaux et de l’inflation, indique le bourgmestre.

Vincent Lucas fait remarquer qu’on assiste à une “toute grosse démolition au lieu d’une transformation et rénovation”. Marie-Christine Marghem (MR) rappelle l’intitulé du projet : “une déconstruction et reconstruction. Or, la conception du chantier nous amène aujourd’hui à voir un chantier quasiment nu, avec une cuve et rien autour”.

Il n’y a absolument pas de quoi s’étonner, à ce niveau, insiste Paul-Olivier Delannois : “C’est ce qui était prévu, le chantier en tant que tel suit son cours conformément à l’optique de déconstruction et de reconstruction”.