Éoliennes à Laplaigne : un double discours du bourgmestre de Brunehaut et président d’Ipalle ?

”Des moulins modernes qui ont bien des qualités”

”Il nous est en effet difficile de croire en votre opposition à ce projet (NDLR : l‘installation de 5 éoliennes à Laplaigne par la société Ventis et la coopérative Clef) en tant que bourgmestre de Brunehaut et lire votre position en tant que président d’Ipalle dans le récent rapport d’activité sur le développement durable de l’intercommunale”, relate François Schietse qui cite Pierre Wacquier : “Ce type de dossier n’est pas facile à gérer ! Aussi, poursuivons-nous nos efforts pour augmenter l’acceptabilité sociale et paysagère de ces moulins modernes qui ont bien des qualités, dont celle de produire de l’énergie décarbonée. À l’heure de la lutte contre le changement climatique, c’est évidemment un atout de taille. De même, l’implication d’acteurs publics est une garantie d’un service d’intérêt général dont les bénéfices reviennent, in fine, au citoyen.” Fin de citation.

Des propos embarrassants pour le bourgmestre qui contre-attaque. Il réaffirme son opposition, tout comme celle du Collège communal, au projet de Laplaigne. “C’est très petit, Monsieur Schietse, déplore Pierre Wacquier. Si nous partageons le même avis sur le fond par rapport à ce projet, à savoir une opposition farouche, sur la forme, votre intervention est très perfide et va à l’encontre des valeurs qui sont les miennes et des valeurs que les citoyens attendent des politiques !”“Il est évident qu’Ipalle fait de l’éolien à certains endroits qui sont discutés avec les communes et la population, ajoute-t-il. Mais, ici, à Laplaigne, ce projet n’est pas situé à un endroit adéquat par rapport au cadre de vie, au paysage,. L’analyse des contraintes nous pousse également, et avec l’appui du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut et des citoyens, à afficher clairement notre opposition à ces éoliennes !”

Également interpellé par Marie-Paule Wacquier (IC), le bourgmestre a rappelé qu’“à ce stade, il n’y a pas d’enquête publique lancée pour cet éventuel projet d’installation des cinq éoliennes à Laplaigne.”

”Il ne faut pas confondre l’enquête publique qui viendra en son temps et la réunion d’information préalable qui s’est tenue en novembre dernier, complète Pierre Wacquier. Il faut aussi bien différencier le projet éolien et celui du mât de mesure qui a déjà fait l’objet d’un permis, et que la Commune avait contesté. Nous avions lutté corps et âme contre cette décision… Quant aux éoliennes, il n’y a jamais eu d’équivoque face à une opposition au projet. Le Collège a remis ses remarques et sollicité des analyses complémentaires. Nous attendons désormais le rapport d’incidence environnementale, mais pour le moment, il n’y a rien d’autre dans le dossier !”

Des manœuvres dans la zone ?

La construction de ce petit pont, près de la zone envisagée pour l’installation des éoliennes, inquiète François Schietse. ©com

Ces éléments ne rassurent néanmoins pas François Schietse qui craint une avancée du dossier. “Nous avons constaté beaucoup de mouvement dans la zone convoitée qui pourrait s’apparenter à une réelle préparation du projet éolien. Ces derniers mois, plusieurs exploitations d’arbres ont été abattues dans la zone tandis que des ponts sur ruisseaux ont été construits dans la zone envisagée pour le projet éolien.”

Pour Pierre Wacquier, il n’en est rien. “Aucuns travaux quels qu’ils soient n’ont été constatés sur les ruisseaux… si ce n’est un projet participatif qui est en cours à la Vintelle, à Laplaigne. Il ne faut pas amener amalgames et rumeurs dans ce genre de dossier !”

Dans sa réponse, le bourgmestre est aussi revenu sur l’abattage de 130 arbres entre les rues du Plat Monnier et du Belloy. “Il y a un projet de replantation qui sera intégré dans un appel à projets “BiodiverCité” pour 2024, assure-t-il. La réflexion est donc lancée, et on envisage une participation scolaire “Chemins au naturel” pour essayer de faire de cet endroit, un lieu digne de l’entité.”