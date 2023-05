Mais à quoi peuvent bien servir ces énormes cuves en béton au square Roger, à Tournai ? (vidéo)

Au cours des dernières semaines, de nombreux automobilistes ont appris à leurs dépens qu’il est interdit de stationner son véhicule sur la bande de gravier bordant l’îlot de verdure coincé entre les rues Rogier, du Chambge et de Barges, derrière le parc communal, dans le prolongement du square Roger (et non Rogier), à Tournai.