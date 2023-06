Tournai : dans l’intimité du cascadeur Yves Viaene grâce au livre d’Yves-François, son fils

Sans round d’observation, le lecteur fait d’emblée connaissance avec Jack, étudiant d’un futur lointain. Le jeune protagoniste doit réaliser un exposé sur “quelque chose dont il ignore tout “, explique l’auteur tournaisien.

©EdA

Il se plonge alors dans les archives de la Bibliothèque de Tournai (encore au stade Luc Varenne ; que serait un bouquin d’Yvan Finally sans une sérieuse touche d’irrévérence ?) et tombe sur un article relatant le saut dans l’Escaut, réalisé par Yves Viaene en 1984 (et en camion !).

Fasciné, Jack dévore les coupures de presse, se renseigne sur le métier de cascadeur, sur les prouesses du Tournaisien jusqu’à… voyager dans le temps pour le retrouver et l’interroger.

©EdA

D’où le titre de l’ouvrage : Yves Viaene – Retour vers les cascades ! Comme un clin d’œil à la trilogie de Robert Zemeckis.

”La route ? Là on l’on va, on n’a pas besoin… de route.” Cette réplique culte, Yves Viaene aurait très bien pu la prononcer. Mécanicien dans l’équipe de Thierry Hallard (le pionnier de la cascade en Belgique), le Tournaisien entre par la grande porte dans un monde qui va l’adopter pour de bon, en 1979. “Ma première cascade ? Je percutais à près de 100 km/h des véhicules à l’arrêt. Ensuite j’ai fait des tonneaux et d’autres figures.”

”Pas le père qu’ont tous les autres élèves”

Jusqu’à la période des records et à ce fameux plongeon dans l’Escaut avec un poids lourd, dans son fief tournaisien. Une première mondiale dont les plus anciens gardent encore un souvenir impérissable, immortalisé par plusieurs chaînes de télévision, y compris à l’étranger. “Irrationnel”, “déraisonnable”, “fou”, tous ces superlatifs, Yves Viaene les rejette. “Les derniers moments avant le choc ne m’impressionnaient pas. J’accélérais là où le quidam au volant aurait freiné et se serait mis davantage en danger. Mais je crois que j’étais un homme normal, je pensais juste à bien faire mon travail.”

Un homme “normal”. C’est aussi ce que pensait Yves-François Viaene à l’époque, aujourd’hui auteur sous le pseudonyme d’Yvan FInally. “En classe, en parlant du métier de mon père, je me suis dit qu’il avait l’air de faire un boulot différent des autres parents d’élèves. C’est véritablement sur les bancs de l’école que j’ai compris qu’il réalisait de fameuses prouesses”, reprend l’écrivain.

”Un métier qui s’est perdu”

Main dans la main, père et fils évoquent au fil des pages les entraînements, derniers préparatifs, les cascades, les moments de doute, les frayeurs, les accidents, la contribution d’Yves Viaene pour l’émission Contact ou pour la sécurité routière en général. à la fin de sa carrière.

Sous les traits de Jack, Yvan Finally se permet toutes les questions. Il plonge dans un passé à la fois proche et lointain, dans l’intimité d’un cascadeur chevronné. “A vant, nous étions une poignée de cascadeurs. Aujourd’hui, c’est un métier qui s’est perdu, du moins en Belgique”, estime Yves Viaene.

Les souvenirs de ceux qui ont connu le saut dans l’Escaut (ou les autres exploits) s’estompent peu à peu. “Mais les écrits restent. Ce livre, c’est aussi pour graver dans le marbre l’histoire de mon père”, détaille encore Yvan Finally. Retour vers les cascades ira rejoindre toutes les coupures de presse qui relatent la destinée d’un Tournaisien qui n’a jamais eu froid aux yeux. “Nous avons pris du plaisir à le faire ensemble, ce bouquin”, conclut Yves Viaene. Même si ça ne vaut le grand frisson d’une cascade…

Réservations : yvanfinally@gmail.com ou 0477/50.95.84