Agenda Wapi: Le Relais pour la Vie, Rumes Bienvenue, Gare aux fleurs, et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

1.Le Relais pour la Vie (Mouscron)

Ce week-end, le parc communal de Mouscron sera en effervescence avec le Relais pour la Vie, un événement festif et solidaire pour soutenir la lutte contre le cancer.

Ce week-end, le comité du "Relais pour la Vie" de Mouscron organise son premier grand relais de 24 heures. L’événement se déroulera du samedi 3 juin à 14h au dimanche 4 juin à 14 h, dans le parc communal de Mouscron.

©ÉdA

Le "Relais pour la Vie", ce sont 24 heures de solidarité, de mobilisation collective, de course/marche en relais et d’animations pour soutenir les personnes touchées par le cancer et la recherche scientifique.

Les trois cérémonies (la cérémonie d’ouverture le samedi à 14 h, la cérémonie des bougies le samedi soir à 22h et la cérémonie de clôture le dimanche à 14 h) sont les trois rendez-vous les plus importants de l’événement.

Divers concerts et activités sont annoncés durant le week-end.

Samedi: CGOM Gym et Danse artistique (14 h) ; Dark Star and Rebels (14h – 18 h) ; Z’Blam (15 h 30 et 16 h 30), Raswaar (16 h 30 – 17 h 30) ; Skies Might See (18h – 19 h) ; Expose (19 h 30 – 20 h 30) ; The Attic’s Men (21h – 22 h 15) ; Chorale Everglades (22 h 30) ; DJ Jeetea (23h – 1 h).

Dimanche: Dark Star and Rebels (10h – 14 h) Zumba avec Chouchou (10h – 11 h) ; The Clans (11 h 30 – 12 h) ; Émilie Vervaeke (13h – 14 h).

Un village enfants sera accessible durant tout le week-end avec château gonflable, peinture sur bois, animation insectes, contes, grimages…

À lire: Relais pour la Vie les 4 et 5 juin 2023 : la fin d’une longue attente pour les Mouscronnois

2.Rumes Bienvenue

31 ambassadeurs, habitants de Rumes, Taintignies et La Glanerie, font découvrir, ce week-end, au public leurs passions ou savoir-faire en ouvrant leurs portes.

À l’occasion de cette première édition de "Rumes Bienvenue", quelque 31 ambassadeurs, des villages de Rumes, Taintignies et La Glanerie, ouvriront leurs portes ce week-end du 3 et 4 juin.

©ÉdA

Le point central du week-end sera situé à la Maison Rurale de Taintignies (13, résidence de la Baille) où il sera possible d’obtenir des informations et y récupérer une carte des "Ambassadeurs" pour préparer son périple dans les trois villages. Des activités y seront prévues: jeux en bois, atelier "origami" (samedi matin), exposition photos du concours "Les expressions prennent la pose !", animation à l’écojardin de la Baille (samedi après-midi), chasse aux trésors et land art à l’écojardin de la Baille (dimanche après-midi).

D’autres découvertes seront à faire et des rencontres à vivre aux quatre coins de l’entité avec au cœur de ces journées conviviales, la nature et le développement local durable.

Vous pourrez notamment admirer une Tiny House, des écojardins, la Roseraie Warren Millington, des expositions de peintures ou de céramiques, des faisans décoratifs, le monde fascinant des abeilles, la fabrication de produits laitiers, l’art de la dentelle aux fuseaux… Mais aussi participer à bien d’autres activités enrichissantes: atelier d’écriture, récital de chansons françaises, jogging du bourgmestre, visite sur les tombeaux et gisants des Comtes de Beaufort, balade sonore "Dans les pas de Monique", etc.

À lire: L’entité sur son 31, ce week-end, pour Rumes Bienvenue

3.Gare aux Fleurs (Péruwelz)

La Gare aux Fleurs se tient ce dimanche 4 juin, à Péruwelz. Marché aux fleurs, découverte de l’artisanat et balade à vélo rythmeront cet événement familial alliant nature et culture.

La Gare aux Fleurs organisée par l’ASBL Le Rond’Eau des Sources se déploiera dans le quartier de la gare de Péruwelz ce dimanche 4 juin dès 8 h.

©ÉdA

Le marché aux fleurs sera accessible de 8h à 14 h. Sont attendus de nombreux artisans et producteurs de fleurs avec plantes à repiquer pour le jardin, légumes et plantes aromatiques pour le potager mais aussi bouquets et montages floraux.

Le service Environnement-Mobilité proposera une animation sur les points-noeuds ainsi qu’une balade à vélo d’une quinzaine de kilomètres.

Un espace sera dédié aux artisans locaux: cosmétiques naturels, bijoux, décoration pour la maison et le jardin… L’espace artisanat sera ouvert de 8h à 17 h.

À noter que la date de la Gare aux fleurs correspond également à l’événement Arrêt 59 en fête. Au programme: découverte des ateliers artistiques et créatifs, expositions et spectacles, musique,…

À lire: Péruwelz : la Gare aux Fleurs (le 4 juin) sent les bonnes affaires