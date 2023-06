120 € la semaine, des stages communaux trop chers à Brunehaut ?

Benjamin Robette souligne également la mutualisation des coûts qui en découle. “Cela nous permet d’avoir un bel équilibre entre dépenses et recettes ; l’impact de ce service, précieux pour les familles, est donc quasi nul pour les finances communales.”

François Schietse (Ensemble pour Brunehaut) s’étonne du prix des stages de 5 jours : 120 €. “J’ai fait un petit comparatif : 61,50 € la semaine de stage Adeps Multisport ou football, 80 € pour un stage culturel au Foyer socioculturel d’Antoing, entre 35 € et 90 € pour une semaine à la maison de jeunes d’Antoing, ou encore entre 38 € et 95 € pour les stages organisés par la Ville de Tournai. Les seuls stages que j’ai trouvés au même prix ou plus cher qu’à Brunehaut sont des stages d’équitation (120 €) ou de kayak/planche à voile (126,50 €) ; soit des activités qui demandent l’utilisation et la mise à disposition de matériel plus coûteux… ce qui justifie le prix ! À Brunehaut, c’est 120 € pour la semaine, quelle que soit l’activité proposée… Aucun dégrèvement n’est prévu pour les familles nombreuses, aucune participation communale dans le coût des stages.”

Le conseiller de l’opposition appelle à “une remise en question concernant l’organisation des stages et une réévaluation de la politique de prise en charge des coûts en une juste répartition entre la participation de la Commune et celle des citoyens”. “Nous étions déjà sceptiques sur la notion de “Sport pour tous”, nous voilà convaincus que le “pour tous”, “l’abordable”, la cohésion sociale ne fait plus partie du vocabulaire du collège communal qui se dit pourtant “socialiste”… On est davantage dans “l’élitisme””, dénonce François Schietse.

L’échevin Benjamin Robette rejette les accusations. “Il faut rappeler que nous avons voulu équilibrer en proposant des stages, tout en maintenant des plaines de jeux qui restent à un montant dérisoire, avec une dégressivité du prix s’il y a plusieurs enfants, voire même la gratuité ! Cela permet ainsi à tout un chacun de pouvoir participer aux plaines de jeux et de trouver une activité adaptée à sa situation. À côté de cela, pour certains stages, il faut signaler qu’il y a toujours la possibilité de se tourner vers le CPAS pour bénéficier d’une aide.”