Vaulx : il tente de s’accrocher à son ex-compagne

Durant deux longues périodes infractionnelles (2019 à 2021 et 2021 à 2022), le prévenu a harcelé son ex-femme et son nouveau compagnon. Après une vie commune d’une vingtaine d’années, la séparation entre les ex-conjoints a été compliquée pour l’homme à la barre. Il est en aveux, mais indique qu’à partir de février 2020, Madame l’a bloqué. “Je ne pouvais donc plus l’appeler. Je ne la contactais que par mails afin de pouvoir discuter des enfants”.