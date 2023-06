Le bourgmestre de Tournai ne loue pas d’appart à la Panne via Facebook ; il dépose plainte

C’est par un mail reçu ce mardi matin que le bourgmestre de Tournai a été alerté de la supercherie. Son interlocuteur lui écrivait en effet ceci : “une connaissance d’une de mes amies possède un appartement à La Panne et le propose à la location sur Facebook (Marketplace). Les photos de son annonce ont été copiées et sont utilisées par une tierce personne dans le cadre d’une arnaque à la fausse annonce. Or, cette personne, qui prétend s’appeler” Jean Marie”, utilise comme profil, une photo de vous.”