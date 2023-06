Les médecins dans la rue : Tournai sera l’épicentre de la grève des généralistes, mercredi matin

Des médecins qui battent le pavé, c’est assez rare pour être souligné. “On manifeste pour préserver la santé de nos patients. Parce qu’un médecin fatigué et surmené est un médecin qui prend le risque de ne plus soigner correctement”, défend Dominique Cardinale.

La présidente de l’Association des généralistes du Tournaisis et tous ses confrères s’opposent fermement à la directive du ministre de la Santé, qui balaie l’équilibre trouvé en 2014 avec la réforme du numéro de garde 1733. “Médecin généraliste ? C’est déjà un métier en pénurie. Avec la mise en place de ce nouveau système, je n’ose pas imaginer l’ampleur des dégâts, les confrères qui se réorienteront ou les étudiants qui bifurqueront vers d’autres options ou d’autres régions. “

Les quatre associations de généralistes de Wallonie picarde font bloc contre le ministre de la santé. Ils seront rejoints par des médecins de Mons ou de La Louvière. “Ce mouvement, ce n’est que l’amorce d’une mobilisation plus générale qui devrait s’étendre au reste de la Wallonie”, poursuit Dominique Cardinale. En plus de la mobilisation tournaisienne, l’appel à la grève s’étend partout au sud de Bruxelles.

La grogne découle aussi d’un “mépris”, selon la profession, du ministre de la Santé. “Nous l’avons sollicité, évidemment. La réponse est arrivée après plusieurs mois, sans nous donner satisfaction. Le ministre et son cabinet ne répondent à aucune de nos inquiétudes. Même nos syndicats ne sont pas entendus. Dès lors, nous n’avons pas d’autre choix que de médiatiser notre combat. Parce que le patient ignore tout de ce qui se joue. Et parce qu’il est le premier concerné, puisque sa santé est en jeu.” Terminé le dialogue, les généralistes enclenchent désormais un bras de fer avec les autorités fédérales. “Le temps du covid où les réactions étaient dithyrambiques et le soutien total se sont évaporés”, conclut Dominique Cardinale.

”Le tri était le seul point qui faisait l’unanimité”

Membre du comité chargé d’étudier la question en 2018-2019, le docteur Damien Sieuw (Comines) se souvient que 24 mois ont été nécessaires pour trouver un consensus et rédiger le manuel du protocole de tri des appels. “Le manuel était commun avec une application différente au Nord et au Sud du pays. En Wallonie, on tenait à ce tri sélectif comme à la prunelle de nos yeux. Sauf que le paragraphe reprenant ce maintien a été vidé de sa substance au SPF Santé.. Depuis le 1er mars, le tri n’est plus censé s’opérer par la plateforme pour ne plus avoir deux organisations différentes en Belgique. Mais la densité n’est pas la même dans les grandes villes de Flandre (Bruges, Anvers, Gand) et à Charleroi que dans notre région. Ce qu’il va se passer, c’est que les centres de médecine de garde de ces grandes villes auront assez de médecins pour fonctionner, mais ils soigneront à l’excès pour rentabiliser la garde puisqu’ils en ont les moyens humains. Chez nous, la donne est différente. On multipliera les gardes pour un personnel réduit. C’est la raison pour laquelle on tente d’éduquer aux questions de santé. Ce qui peut attendre le lever du jour attendra le lever du jour. Le déséquilibre est réel, par manque de forces vives. Le tri était le seul point où l’unanimité persistait. Qu’on prenne la liberté de le supprimer n’est ni juste, ni judicieux.”