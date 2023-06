Tournai : “réunir près de 200 médecins en colère ? Ce n’est pas banal” (vidéo)

La raison ? La suppression du tri via la plateforme téléphonique 17 33. Ils viennent de Tournai, d’Ath, de Mouscron, de Comines, de Péruwelz et aussi de plus loin pour cette journée de mobilisation qui en appelle d’autres. “On espère que notre manifestation conscientisera les autres cercles de médecins généralistes et qu’ils suivront le mouvement “, détaille Xavier Vancoppenolle, président de l’Association des généralistes du Val de Dendre.

©EdA

L’Absym (le syndicat des médecins) invitait les généralistes wallons à débrayer entre 10 heures et 11 heures. À Tournai, ces mêmes généralistes veulent aller plus loin. “On montre notre mécontentement et nos inquiétudes. Rétablir le tri en nuit noire dans les régions qui le demandent, ce n’est pas négociable, selon nous”, poursuit notre interlocuteur en blouse blanche.

©EdA

Pourquoi cette fronde démarre de Tournai ? “Dès la réception de la circulaire, les différents cercles de la région ont réagi avec efficacité. Ce n’est pas banal de réunir près de 200 médecins lors d’une manifestation, surtout pour un métier qui n’a pas l’habitude d’une action coup de poing.”

©EdA

Les professionnels de la santé rappellent que le tri a été instauré après qu’un médecin de garde ait été victime d’un guet-apens et agressé en pleine nuit, à Péruwelz. Les faits remontent à 2013, quelques mois avant la mise en place du tri en nuit noire.

©EdA

”D’un coup de baguette magique, on met en péril la qualité des soins. C’est ce qui nous préoccupe le plus. De plus, la réponse du ministre était totalement indigente.”

Est-ce elle qui a précipité ce mouvement qui fera date ? “Le combat ne fait que commencer. Ce n’est pas vainement que des médecins se réunissent pour dénoncer un nouveau système. On mérite simplement un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Faire 36 heures de travail et continuer de soigner correctement, c’est impossible.”

Une image que tout le monde comprendra. “On espère que le ministre Vandenbroucke la comprendra aussi “, conclut Xavier Vancoppenolle.