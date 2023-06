Trois ministres ont visité à Tournai le site de l’ancienne Union ferronnière (vidéo)

Les actions visent des projets de rénovation énergétique, des projets de mobilité et de végétalisation, des dossiers de revitalisation urbaine et commerciale. Mardi, les ministres ont visité le chantier de la Halle aux Draps, ont assisté à une présentation du dossier relatif à l’ancien Shoe Discount dans le piétonnier, et ont parcouru le site de l’ancienne Union ferronnière et Bons Bourgeois dans le quartier Saint-Piat, dont une partie des bâtiments est utilisée par des services de l’ALE (Agence Locale pour l’Emploi).

Des éléments patrimoniaux à valoriser

Le site a déjà été reconnu comme SAR (Site à réaménager) par la Wallonie. Il pourra bénéficier d’un financement destiné à acquérir l’ensemble (c’est déjà fait), déconstruire ce qui doit l’être, envisager sa dépollution et sa revitalisation via du logement public (15 logements maximum), un parking, des bureaux et un nouvel espace vert.

Les souterrains du site de Saint-Piat ont retenu toute l’attention des ministres. ©EdA

Un atelier mécanique du travail du métal a été créé dans les années 1920 mais les bâtiments situés dans le fond de la parcelle datent du 17e siècle. “Toute une série d’extensions ont été réalisées dans le courant des 19e et 20e siècles mais on peut encore voir des éléments de détails des parties les plus anciennes, et notamment les caves et souterrains”, indique Florian Mariage, M. Patrimoine de la ville de Tournai. “Un des enjeux du projet sera de revaloriser ces éléments aujourd’hui cachés et inconnus du grand public”.

Le terrain a la particularité de se trouver dans les fossés d’une enceinte communale médiévale. “On se trouve donc à l’extérieur de la ville médiévale”. La façade arrière du bâtiment principal, côté rue Saint-Piat, est encore celle de l’hôtel particulier construit au 17e siècle. “C’est très intéressant de retrouver une base aussi ancienne dans un site industriel tel que celui-ci”.

L’endroit est chargé d’histoire, les ministres ont eu droit à quelques explications intéressantes. “L’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Amand, dans le Nord de la France, avait son refuge ici, les moines pouvaient s’y réfugier en temps de guerre. C’est ce qui explique la présence de ces grands espaces de caves où pouvaient être stockées des provisions en cas de sièges lors de guerres”.