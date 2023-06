Victime de la pollution à Tournai, le comte Barthélemy Du Mortier est blanchi par la marbrerie Desmets (vidéo)

Quand on le voit comme cela, on comprend mieux pourquoi Barthélemy avait besoin d’un sérieux nettoyage... ©EdA

Lundi, la statue de l’ancien homme d’état a, en réalité, été ceinte d’un échafaudage sur lesquels ont été fixés d’immenses filets verts destinés à éviter que se propagent dans l’environnement d’importants nuages de poussière alors que la statue souillée par la pollution atmosphérique, fait, depuis ce mardi matin, l’objet d’un sérieux nettoyage.

BOn peut voir à l’avant-plan les premiers effets de l’aérogommage opéré dès ce mardi sur la statue. ©EdA

Une opération que nous évoquions d ans notre édition du 28 février dernier mais qui n’a pas pu être réalisée plus tôt, car il fallait pouvoir compter sur des conditions climatiques optimales pour la mener à bien.

Ce travail a été confié à la marbrerie Desmets et fils d’Antoing.

Les hommes opèrent derrière un filet vert destiné à retenir autant que faire se peut les poussières. ©EdA

”C’est un chantier délicat, nous a expliqué un responsable de cette société, car il faut nettoyer la statue sans la détériorer. La technique utilisée est celle de l’aérogommage, ce qui permet d’attaquer les souillures avec moins de pression que dans le cadre d’un sablage classique et de prélever ainsi le moins de matière possible…”

La statue retrouvera sa blancheur d’antan dans quelques jours. Deux hommes sont sur le terrain depuis ce mardi pour remplir cette mission et ont d’ores et déjà constaté que certaines taches sont plus tenaces que ce que l’on pensait au départ. L’expérience démontrant que l’on n’est jamais à l’abri d’une surprise sur ce type de chantier, la Ville a contractuellement prévu un délai de dix jours pour l’exécution de ce travail qui attire d’ores et déjà pas mal de curieux au pied de la célèbre statue…

Pour visualiser la vidéo à partir d’un pdf : https://redaction.lavenir.net/barthelemy-nettoyage