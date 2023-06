Le mouvement citoyen “Ensemble !” élargit son horizon

Le landerneau politique frasnois s’agite ces dernières semaines. Un peu plus de deux semaines après la conférence de presse des groupes MR et PS annonçant leur alliance nouvelle au sein de la majorité, voilà que les médias régionaux sont convoqués ce vendredi à une présentation décisive, concernant la naissance d’une nouvelle formation par, pour et avec les citoyens. Y seront présents des acteurs bien connus de la vie communale.