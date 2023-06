230 familles recevront un kit “Made in Wapi” pour se préparer à passer une nuit à la belle étoile

Un kit sera envoyé aux familles participantes, contenant une série d’éléments utiles pour préparer le mieux possible leur nuit à la belle étoile : matériel à prévoir, activités à mener dehors (pour écouter, observer, comprendre), histoires à se raconter, idées de repas à cuisiner sur le feu, carte pour observer le ciel nocturne, etc. “Il existe sur internet beaucoup d’informations et de conseils sur le sujet, mais nous savons par expérience qu’il faut donner ce genre de coup de pouce aux gens pour qu’ils franchissent le pas. Quand tu fais de l’éducation, il faut aller vers les gens pour les accompagner et les aider à être autonomes. C’est ce que nous avons fait avec d’autres projets que sont l’école du dehors et les mangeoires du quartier, avec un bel engouement à la clé”, témoigne Gatien Bataille, coordinateur du CRIE de Mouscron et organisateur depuis une petite dizaine d’années déjà de nuits à la belle étoile dans la région de Frasnes-les-Anvaing. “J’ai rassemblé dans le kit toutes les infos que j’aurais aimé recevoir si je n’avais jamais fait de nuit à la belle étoile”, nous dit-il.

Une approche sensorielle de reconnexion à la nature

S’offrir une nuit à la belle étoile, c’est accepter de se lancer dans l’inconnu. “En général, l’apéro puis le moment du barbecuesont des moments qui se passent très bien. Mais pour la suite il y a des choses à savoir. Quand on a pris le repas et regardé le ciel un moment, les enfants demandent déjà ce qu’on va faire ensuite. Plein de gens pensent qu’il suffit d’étaler son matelas au sol pour passer une nuit dans la nature. Or, il faut savoir ce qu’on peut faire pour éviter d’avoir trop froid. Car, même quand il fait très chaud comme actuellement, parfois tu cailles à 4h du matin quand tout est recouvert de rosée.”

La nuit à la belle étoile (ici à Montroeul-au-Bois l’année passée) est souvent une expérience marquante pour les participants.

Le kit donne quelques indications sur la manière d’organiser sa nuit : où et comment installer le bivouac, quel matériel emporter, comment organiser le feu de camp, etc. Le kit est aussi et surtout rempli d’activités qui s’inscrivent dans une approche sensorielle de reconnexion à la nature. La nuit est propice pour aborder de multiples sujets : découverte purement naturaliste, rapport à la nuit et au noir, pollution lumineuse et sonore… “Une nuit à la belle étoile est souvent une expérience marquante pour celles et ceux qui l’ont vécue, elle fait prendre conscience qu’on a tendance à fuir le noir. Or, il se passe plein de choses la nuit, c’est notamment à ce moment-là que sortent deux tiers des insectes”.

L’expérience hors du lit permet aussi de s’interroger sur la notion de confort. “Découvrir le chant des oiseaux tôt le matin, c’est une perception unique qu’on ne peut pas connaître dans son lit”.

Deux façons de vivre sa nuit : en autonomie ou de façon encadrée

Quelque 230 familles issues de toute la Wallonie sont déjà inscrites pour recevoir le kit “Osons la nuit”. Gatien Bataille n’est pas étonné de ce succès. “Il y a une demande des gens pour se rapprocher de la nature et cette expérience en est une remarquable. Mais il faut parfois un accompagnement pour se rassurer et se lancer. Les outils de ce kit sont une opportunité de rendre les gens autonomes, en famille, entre amis ou pourquoi pas entre voisins. Ils permettent aussi d’élargir le concept à d’autres personnes que seulement celles qui avaient jusqu’ici la possibilité de participer dans la région de Frasnes à nos nuits à la belle étoile”

Gatien Bataille a une longue expérience dans l’encadrement de nuits à la belle étoile.

En Wallonie picarde, quatre nuits seront encadrées par des pros le vendredi 30 juin 2023 (il faut s’inscrire via la carte interactive sur le site internet du CRIE). À Montrœul-au-Bois, à l’initiative du CRIE de Mouscron, où les participants pourront réserver un petit déjeuner du terroir à déguster dans un local tout proche. Avec l’ASBL des Troglodytes, à Estaimbourg, où le repas du soir sera partagé selon le principe de l’auberge espagnole. Au Mont-Saint-Aubert (Tournai) avec les associations Graines de Joie au reposoir (projet de verger partagé) et la pépinière Tournai. Et à Enghien avec le CIE (Centre d’initiation à l’environnement), où un petit déjeuner du terroir sera proposé aux participants.

Il est demandé aux familles qui souhaitent tenter une nuit à la belle étoile à la maison et chez des amis de se déclarer sur le site web (en remplissant le formulaire). Elles recevront vers le 20 juin, par courrier postal, le kit des activités à mener durant cette nuit.

www.osonslanuit.be/