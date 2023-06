Amougies : une dernière banque et puis s’en va…

Le chien aboie, la caravane passe, les communes rurales perdent (un par un) leurs services à la population. Le constat est implacable et rien ne semble l’enrayer. Toutes les banques réduisent leurs nombres d’agences. À Mont-de-l’Enclus, les bureaux ferment en même temps que le distributeur de billets, qui fonctionnait pourtant très bien selon le bourgmestre. “La somme des retraits a parfois atteint 250 000 euros par semaine. C’est colossal et ça prouve que le point CASH est plus que jamais utile, pour les villages de notre commune, mais aussi pour certains de nos voisins.”

Car Celles, par exemple, n’a plus d’agence bancaire depuis le début de l’année. L’intérêt de ce distributeur, prouvé noir sur blanc avec le nombre de retraits, n’a pas suffi à le préserver puisque la décision dépasse le simple cadre de son usage. “Nous soumettrons une motion aux élus lors du prochain conseil communal. Qu’une banque dont les bâtiments ont été construits il y a six ou sept ans décide de quitter la commune après avoir tenté par bien des moyens d’attirer des clients, je trouve ça particulièrement déplorable.”

Jean-Pierre Bourdeaud’huy se dit très remonté contre l’exil d’Axa à Frasnes, tant par le fond que par la forme de ce départ précipité. “Qui sera pénalisé ? Les personnes âgées ou celles qui n’ont pas accès à la technologie. Je vois mal certains seniors faire installer internet ou acheter un ordinateur pour pallier l’absence d’une banque près de chez eux.” Le bourgmestre a été prévenu du départ d’Axa il y a un mois, quelques jours avant les citoyens enclusiens. Aujourd’hui, c’est aussi la manière qu’il ne digère pas. “Qu’on n’anticipe pas ce départ et qu’on mette désormais tout le poids de ce service sur la commune, je trouve le procédé inqualifiable. C’est trop facile, tout le monde se barre (sic) et on nous laisse en porte-à-faux, en nous laissant gérer une absence qui sera préjudiciable”, conclut le bourgmestre.

Dès le mois de septembre, les Enclusiens devront se rendre à Renaix ou Avelgem pour retirer de l’argent. La banque la plus proche côté wallon ? Frasnes, où part Axa.

”La commune a envoyé un courrier officiel à Batopin pour réclamer un point retrait sur notre territoire, puisque nous n’en aurons plus aucun en septembre. On doit passer par là pour formuler notre demande”, détaille encore Jean-Pierre Bourdeaud’huy. Le bourgmestre enclusien avoue “n e pas trop y croire” et penche plutôt pour la piste Bpost. “On a entamé des négociations avec la structure, qui a un contrat avec le fédéral pour aménager des distributeurs en cas de pénurie.” Mais l’installation ne se fera pas d’un coup de baguette magique. Il y a des contraintes techniques à respecter (notamment pour la sécurisation du site) et un montant à déterminer et à inscrire au budget. “La procédure est longue. On ne doit pas espérer remplacer le départ d’Axa en quelques jours, ni même avant la fin de l’année 2023. Il faudra probablement attendre”, estime le maïeur. “J’espère simplement qu’on ne laissera pas trop longtemps le territoire communal orphelin d’un point retrait.”

Le bourgmestre milite aussi pour durcir le ton auprès des banques, une responsabilité qui incombe au fédéral. “Il faut être plus sévère avec les banques pour qu’elles n’aient pas la liberté de quitter une commune sans préparer les conséquences de ce départ, souvent fâcheux. Seule la fermeté, dans les actes, peut porter ses fruits.”