Confrontation musclée entre voisins à Templeuve

Ce jour-là, trois scènes de violence ont eu lieu. Dans un premier temps, Jonathan (prénom d’emprunt), porte une gifle à Véronique (prénom d’emprunt), une voisine qui est en conflit avec la compagne de celui-ci, Brigitte (prénom d’emprunt). L’homme menace également la dame en déployant un couteau.

Dans un second temps, l’ex compagnon de Brigitte vient sonner à la porte de Véronique, les deux voisins finissent par s’empoigner et se battre à l’aide d’une planche en bois et d’un râteau. Jonathan arrive alors pour séparer les deux individus et d’autres coups sont donnés.

L’origine du conflit est floue : les filles de Brigitte et de son ex-conjoint ont rapporté que Véronique aurait tenté de foncer sur elles en voiture.

Un seul en aveu

Après cette journée chaotique, Jonathan s’est montré harcelant envers Véronique, l’insultant à chaque fois qu’il la croisait.

L’homme est en aveu. Son avocat a tenté de démontrer que Madame n’avait, elle non plus, pas eu un comportement adéquat avec lui, lors du conflit du 18 avril. “Elle avait des caméras de surveillances, mais aux heures de confrontation, elle n’a pas pu produire d’images, ainsi on ne peut pas juger de son attitude.” L’avocat sollicite une suspension pour son client.

Quant aux deux autres protagonistes, ils estiment n’avoir usé que de la légitime défense, s’accusant l’un l’autre de s’être montré violent en premier et sans raison.

La procureur du roi estime que les trois prévenus ont leur part de responsabilités. Elle requiert huit mois pour Jonathan, six mois pour l’ex-conjoint, et 3 mois pour Véronique.

La présidente du tribunal rendra son jugement le 4 septembre.