Le centre de formation et d’insertion IFI à Tournai a ouvert ses portes pour la première fois depuis 25ans

C’est ainsi que le 1er et 2 juin, IFI a ouvert ses portes au public. Environ 250 visiteurs ont pu découvrir les formations, l’encadrement, mais aussi le travail des stagiaires. “Bien sûr, on pourrait toujours vouloir plus de monde, mais nous avons atteint notre objectif parce que cet événement a beaucoup motivé nos stagiaires. Ils ont redoublé d’effort pour présenter, dans chaque filière, des ateliers au public. Nous sommes très fiers d’eux “, s’est exprimé le nouveau directeur.

Les partenaires et potentiels futurs partenaires du centre ont également répondu présents. “L’invitation avait pour but de consolider ou créer des liens avec eux. Nous avons eu la surprise d’accueillir quelques entreprises de travail adapté, comme le Trait d’Union, par exemple, qui pourrait prochainement collaborer avec nous “, explique Laura Rossi, formatrice et chargée de la communication à IFI.

”Nous espérons qu’ils aient pu constater la bonne humeur qu’il se dégage de notre centre et qu’ils pourront s’en rappeler le jour où ils chercheront un partenaire. Nous mettons le bien-être au cœur de notre formation à IFI. Il est primordial d’être d’abord être bien dans ses baskets avant de penser à l’avenir”, insiste Éric Bodart.