Où trouver de l’eau potable en ville à Tournai ? (vidéo et carte interactive)

La multiplication des points d’eau en ville répond d’ailleurs à des demandes répétées de la part du Relais social urbain de Tournai ainsi que d’autres associations traitant de la grande précarité.

Recherchez un point d’eau sur notre carte interactive :

Sur la façade de l’ASBL l’étape, le robinet est situé juste en face de l’école Paris. ©EdA

On trouve notamment ces robinets du côté de l’Étape ASBL à la rue du Sondart juste en face de l’école Paris, mais aussi devant le service social du CPAS à la rue de la Citadelle, ainsi que du côté de la nouvelle implantation de la Maison médicale Le Gué, sur le site de la Technicité.

L’ancien robinet est toujours présent sur la façade de l’ancienne implantation de la Maison médicale Le Gué mais, mardi, il n’était pas fonctionnel… ©EdA

Attention, un robinet est toujours installé sur la façade de l’ancienne implantation du Gué, à l’angle des rues Madame et St-Piat, mais il ne semble plus fonctionnel. Il ne l’était en tout cas pas quand nous l’avons testé ce mardi.

Un robinet similaire existe également sur le site du séminaire de Choiseul, mais celui-ci n’est accessible que durant certaines heures d’ouverture, suivant un horaire variant selon les saisons.

Du parc communal au palais de justice

Une "fontaine-borne" est située à deux pas de la gare de Tournai, sur la place Victor Carbonnelle… ©EdA

Les fontaines publiques “touristiques” se présentent quant à elle généralement sous la forme d’une borne en pierre bleue dotée d’un bouton-poussoir.

On en trouve une à deux pas du Palais de justice, dans le square Marie-Louise, à l’angle des rues Hippolyte Boulanger et de la Justice. Une similaire a également été installée sur la place Victor Carbonelle, du côté du boulevard des Nerviens, non loin de la gare.

Une fontaine historique dans le parc Brassens

La fontaine du parc communal, côté place Reine Astrid, est l’une des plus utilisées. ©EdA

Une autre “borne” est située dans le parc communal, du côté de la place Reine Astrid. En se dirigeant vers le kiosque et l’ancien cloître de l’hôtel de ville, on trouvera également une fontaine, historique celle-là, délivrant de l’eau potable.

Soit celle du bélier et qui se trouvait jadis au centre de la Grande Boucherie, une halle aux viandes de Bruno Renard inaugurée le 14 janvier 1833 à la rue des Chapeliers.

La fontaine bélier a été placée dans le parc au début des années 30… ©EdA

”Laquelle, nous apprend notre chroniqueur historien Étienne Boussemart, a été démolie en 1932, car elle ne répondait plus aux critères de salubrité.”

Sympathique attention de la part d’un ou une citoyen (ne), à l’intention de nos amis à 4 pattes… ©EdA

La fontaine a été sauvée et placée dans le parc Brassens à cette époque. Longtemps alimentée par de l’eau provenant de réserves souterraines, elle l’est depuis environ trois ans par l’eau de ville après avoir été restaurée dans le cadre des chantiers de rénovation du “Petit patrimoine”.

Installée à proximité du bureau de police, la fontaine de la rue Royale sera opérationnelle quand les travaux d’aménagement du petit square seront terminés. Sa situation permettra-t-elle d’être moins sujette au vandalisme que les autres? ©EdA

D’autres fontaines publiques verront le jour, d’ici fin juin, à l’avenue de Troye et à la rue du Bourdon St-Jacques. Une nouvelle est aussi déjà implantée à la rue Royale (dans le square à l’angle des rues du Becquerelle et Royale). Mais il faudra attendre la fin des travaux d’aménagement avant de l’utiliser.

Avant de conclure, coup de chapeau à cette personne qui dote plusieurs points d’eau d’un bol décoré à la main à l’intention de nos amis à quatre pattes.