Des énormes lapins jaunes ont débarqué près de la gare de Tournai (vidéo)

L’on vous expliquera, du côté de la Ville de Tournai, que si ces gros lapins sont jaunes, ce n’est absolument pas en rapport avec “l’abeille”, tout aussi géante, de la place Clovis. Non, il s’agit en réalité de rappeler ici la couleur du blason de Tournai et c’est l’artiste lui-même qui est à l’origine du choix chromatique. D’aucuns diront qu’on aurait au moins pu leur peindre le museau en noir, tant qu’à faire et certains se sont d’ailleurs empressés de le faire sur les réseaux…

Fabriqués par une entreprise hollandaise, à Tilburg

On peut en tout cas affirmer que ces derniers ne se perdront pas facilement... ©EdA

Le seul lien de parenté de cette œuvre baptisée “2 amis, jamais Perdus !” avec l’abeille précitée, est qu’elle s’inscrit dans le cadre du projet Interreg France-Wallonie-Vaanderen “Designe in town” dont l’objectif est d’améliorer l’attractivité des centres-villes.

Les Tournaisiens, et tous ceux qui connaissent le folklore de la cité l’auront compris, l’œuvre fait ici référence à la célèbre tradition du Lundi perdu, bien évidemment. Elle est due au talent de l’artiste-designer bruxellois Christophe Lorenz – premier prix d’art animalier d’lxelles en 2023 – qui l’a conçue en miniature et c’est l’entreprise hollandaise Rots Maatwerk qui a réalisé la réplique géante en polyester.

Bientôt dans l’herbe comme s’ils étaient dans une prairie…

Les photos détournées circulent déjà pas mal sur les réseaux et s’il ne fallait en retenir qu’une... ©Alexandre Szalai

Bien que les lapins pèsent environ 800 kg chacun, ils ont été soigneusement lestés afin d’éviter de se renverser si une tempête devait se déclarer. Cela, en attendant également qu’ils rejoignent leur emplacement définitif lequel sera situé dans le proche parc Crombez en cours d’aménagement. Les lapins seront installés directement sur l’herbe.

Leur déménagement sera opéré dans les prochains mois. Peut-être encore avant la fin de cette année.

Un parcours d’artistes à suivre dès ce lundi

Depuis cette semaine, la préparation de deux chantiers de street-art, qui sont inclus dans ce futur parcours artistique, est en marche au pont Delvallée et à la passerelle Notre-Dame, nous apprend la Ville de Tournai. “L’objectif de ces deux projets est de renforcer l’attractivité de la ville en invitant des artistes à s’approprier la ville, à la réinterpréter, à la détourner par des interventions de type street/urban art surprenantes, audacieuses et valorisantes.

Le travail au pont Delvallée se concentre sur les deux côtés et les piles de pont sur chaque rive (parc Marvis et Dorcas). Il vise à valoriser l’ouvrage de génie civil comme une véritable porte d’entrée de Tournai et illustrer la transition entre la ruralité et l’urbanité, ainsi que le marquage des métiers et blasons de Tournai.

La fresque proposée est une invitation à entrer dans la ville et suscitera la curiosité des passants sur l’histoire de Tournai, son patrimoine, sa faune, sa flore. Les artistes sont Hedi Baka et Wenc.

La passerelle Notre-Dame est aussi concernée par ces interventions de street-art. Le thème de cette œuvre est le reflet.

Elle fait écho au fleuve, aux mouvements de l’eau, des passants et des bateaux. La passerelle est un lieu de passage piétonnier emblématique du centre-ville. Les couleurs attirent le regard, la curiosité et marquent visuellement le franchissement de l’Escaut depuis le quartier de la cathédrale.

Lieu d’échange et de passage, et aussi symbolique de l’amour avec la présence de cadenas, la passerelle devient un lieu de rencontre incontournable et esthétique. L’artiste est Marine Bonamy.”, nous apprend la Ville de Tournai.

Dès ce lundi 19 juin 2023, les artistes seront à l’œuvre au Pont Delvallée et à la passerelle Notre-Dame. La société HIER qui est en charge du projet et les artistes invitent le public à se rendre sur les sites pour suivre l’avancée du chantier et échanger avec eux. Le chantier devrait se terminer vers le 30 juin 2023.