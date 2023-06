Un frigo solidaire… à disposition à la gare d’Antoing

”La solidarité citoyenne et la lutte contre le gaspillage alimentaire sont les mots d’ordre de cette belle initiative” indique le bourgmestre Bernard Bauwens. “L’objectif est triple. D’abord lutter contre le gaspillage alimentaire, ensuite partager pour que chacun puisse manger à sa faim et enfin développer la solidarité citoyenne” ajoute Pascal Detournay, directeur général.

Pour ce faire, ce frigo solidaire a été incorporé dans une boîte en bois construite par la main-d’œuvre communale à l’aide de matériaux de récupération. À la fois chic et fonctionnel, l’ensemble a été placé à la rue de la Station, au pied de la gare d’Antoing. Sous l’œil vigilant de caméras de surveillance reliées à la zone de police, cette box comprend un frigo de belles dimensions et cinq casiers où des vivres peuvent être placés. “Si ce premier frigo remporte un franc succès, l’installation d’un deuxième frigo dans un des villages de l’entité est étudiée par la Commune” précise Laurie Wattiez, agent communal coordinatrice des budgets participatifs.

C’est à l’Antoinienne Isabelle Coton que l’on doit cette heureuse initiative. Elle déclare n’avoir eu aucun mal à récolter les dix signatures nécessaires à la candidature du budget participatif. “Les gens étaient très enthousiasmés par ce projet” dit-elle.

Des règles élémentaires pour ceux qui déposent et ceux qui retirent

Comment l’idée de ce frigo est-elle venue à Mme Coton ? “Quand on s’est retrouvé sans rien, on a peur de manquer et on achète trop ! Alors, je me suis dit que d’autres pourraient en bénéficier. Je sais que des gens en ont besoin, même s’ils travaillent. Je sais ce que c’est de manquer. Je veux juste aider à mon tour” confie-t-elle.

Que peut-on mettre et trouver dans ce frigo solidaire ? Une charte a été rédigée et apposée sur la box. “Les produits entamés, les viandes et poissons, les boissons alcoolisées, la nourriture périmée, les produits décongelés ainsi que les plats faits maison ne sont pas autorisés. Je signale aussi que si on consomme un aliment qui vient du frigo ou du garde-manger, il faut en vérifier l’aspect et la date de péremption” insiste Laurie Wattiez.

À la veille du départ en vacances estivales, qui ne s’est jamais retrouvé avec des aliments dont la date de péremption ne dépassera pas le retour des vacances. Désormais, pour ne pas gaspiller, déposez et partager vos aliments via le frigo solidaire.

La participation en marche

Depuis quatre ans, Antoing inscrit à son budget un montant de 50 000 € pouvant être accordé à cinq projets éventuels. 10 000 € sont donc octroyés par projet proposé par des citoyens soucieux d’améliorer le cadre et la qualité de vie de l’entité. Parmi les concrétisations, relevons un terrain de pétanque à la cité du haut d’Antoing, un atelier informatique pour les seniors à Péronnes, un module de jeux à Calonne, un skatepark à Antoing et un local associatif à Maubray. Deux projets sont en cours de réalisation : l’aménagement de la fontaine de la Balance à Péronnes et d’un espace convivial aux abords de l’église de Fontenoy.