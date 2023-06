Un stage d’immersion pour créer des ponts entre le conservatoire de Tournai et les sociétés musicales de la région

”Ne pas oublier d’où l’on vient”

”C’est en quelque sorte, un retour aux sources parce qu’il faut rappeler que la musique est avant tout une histoire de polyphonie, d’une réunion de personnes qui jouent d’un instrument ensemble, souligne le directeur Daniel Buron, Ainsi sont nés dès la Renaissance, des groupes instrumentaux et dès le 19e siècle, des sociétés musicales amateurs. D’ailleurs, le conservatoire de Tournai a été créé, en 1829, sur la base de la Société d’Harmonie de Tournai. Il ne faut dès lors pas oublier d’où l’on vient…”

Déjà initiée par son prédécesseur André Waignien qui développa le conservatoire en termes de disciplines instrumentales liées aux harmonies-fanfares (au grand dam de l’intelligentsia artistique tournaisienne de l’époque) et créa le premier orchestre du conservatoire, Daniel Buron entend aller plus loin dans cette démarche d’ouverture vers le monde extérieur.

”Même si aujourd’hui de nombreuses sociétés musicales de la région sont dirigées ou compte dans leurs rangs des musiciens formés au conservatoire entre 1980 et 2015, on remarque qu’un grand nombre de nos élèves actuels ne jouent plus dans une société musicale… Les fanfares et harmonies peinent à attirer de nouveaux musiciens, alors qu’elles restent importantes comme acteurs locaux.”

La richesse du “jouer ensemble”

Pour expliquer ce constat, le directeur pointe le fait que les élèves jouent déjà dans les différents ensembles du conservatoire, mais surtout une méconnaissance des sociétés musicales de notre région.

”Il y a encore une image un peu caricaturale, folklorique, des harmonies et fanfares, remarque Daniel Buron. Pourtant ce sont des lieux vivants, dans lesquels on fait de la musique vivante, on retrouve des styles de musique et des répertoires variés… On a la chance d’avoir dans la région un tissu associatif et culturel fort, et il faut pouvoir le soutenir et aider à son développement. Je suis moi-même issu du milieu des sociétés musicales amateurs, et je crois fermement que ce milieu offre de réelles opportunités en termes d’apprentissage musical mais aussi en termes de sociabilisation. En prolongeant les acquis des cours semi-collectif par une pratique collective, au sein des sociétés musicales, les élèves découvrent la richesse de ce “jouer ensemble”, mais également l’exigence de la polyphonie, fondement incontournable de l’art musical. Les élèves découvrent l’effervescence et l’émulation d’un vécu en groupe. Le stage est ainsi un temps de formation supplémentaire pour les élèves, en termes de solfège, de pratique instrumentale… un entraînement de plus par semaine, sans compter l’exercice de prestation en concert.”

”Accroître l’espérance de vie musicale”

Pour ce projet de stage d’immersion, une quinzaine de sociétés musicales ont répondu positivement et accueillent des élèves du conservatoire.

”Cette synergie permet aussi aux sociétés musicales de se régénérer, et d’assurer leur avenir. D’ailleurs, on constate qu’une fois que les élèves intègrent une fanfare et une harmonie, ils y restent ! Par la même occasion, ce projet permet d’accroître l’espérance de vie musicale de nos élèves et de contrer le fait que malheureusement nombre d’entre eux, une fois le cursus au conservatoire terminé, laisse quelque peu tomber la musique… Et puis, c’est aussi du win-win : en rapprochant les sociétés musicales du conservatoire, c’est assurer une promotion de l’établissement et amener une nouvelle population à suivre des cours. Cela montre également que l’image classique, que l’institution conservatoire peut encore avoir, n’est plus d’actualité. Comme le dit l’adage : “seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin !””

Un festival de musique pour clôturer l’année

Pour clôturer ces premiers mois de stage d’immersion, qui se prolongeront dès la prochaine rentrée, le conservatoire de Tournai a décidé d’inviter les sociétés musicales en ses murs. “Dans le cadre du festival de musique que nous organisons le week-end des 23,24 et 25 juin, ajoute le directeur. Il réunira les différentes sociétés ayant accueilli des stagiaires ainsi que différents ensembles du conservatoire.”

Se produiront sur la scène de la salle des concerts : vendredi 23 juin (20 h, Froidmont ; 21 h 15, Hollain), samedi 24 juin (17 h 30, Esplechin ; 18 h 45, Gaurain-Ramecroix ; 20 h, Sapeurs Pompiers Tournai ; 21 h 15, Ere) ; dimanche 25 juin (10 h 30, Mont-Saint-Aubert ; 11 h 45, La Musikaine). Entrée libre.