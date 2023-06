La Tour Henri VIII va enfin être protégée des eaux par une toiture provisoire (vidéo)

Évoquant les interventions qui devraient être réalisées rapidement, le premier magistrat tournaisien parlait de la nécessité d’ "assurer la mise hors eau du bâtiment car une absence de couverture efficace est à l’origine d’infiltrations. Il faudra aussi remédier aux décollements observés sur les parements extérieurs."

Paul-Olivier Delannois ajoutait encore: "à moyen terme, la volonté de la Ville est de rendre la tour, du moins la salle haute, accessible au public selon des modalités qui restent à définir. À plus long terme, il s’agira de restaurer l’ensemble et de trouver un projet de réaffectation réaliste et pérenne, compte tenu des moyens limités dont nous disposons."

Un dossier qui traîne depuis près de deux décennies

La Tour Henri VIII en 2006. ©EdA

Les déclarations du bourgmestre de Tournai nous avaient été livrées alors que la Ville venait de reprendre possession du monument, sachant que le partenariat élaboré en 2006 entre la société Monument Hainaut et la Ville pour sa restauration et son affectation n’avait pas abouti pour diverses raisons.

De plus, le nouveau code du patrimoine, élaboré en 2020, impliquait le lancement d’une (nouvelle) procédure dans le cadre de la restauration de la tour. Laquelle ne prévoyait fort heureusement plus l’obtention du fameux certificat de patrimoine qui était l’une des pierres d’achoppement dans le cadre de ce dossier, mais plutôt un accompagnement tout au long du processus de permis d’urbanisme.

Le Collège annonce des travaux dès le mois d’octobre

La décision prise par le Collège communal ce vendredi, permet enfin d’espérer des avancées significatives dans le cadre de ce dossier complexe.

La volonté de la Ville consiste, dans un premier temps, à protéger le bâtiment des intempéries. ©EdA

"Ainsi, nous apprend le bourgmestre de Tournai, le marché de conception et de réalisation des travaux de mise hors eau (mesure de conservation d’urgence de la Tour Henri VIII) a été confié par le Collège à la firme Monument stability contractor NV pour un montant de 312 325,07 €, en ce compris la TVA de 21%. Très concrètement, il s’agit de la construction d’une toiture provisoire afin de stabiliser l’édifice. Les travaux commenceront en octobre et dureront plusieurs semaines. Parallèlement, une bâche sera installée sur la partie sommitale de la tour afin de masquer la structure métallique de la toiture et de couper le vent sous cette dernière.

Une toiture provisoire viendra couvrir l’édifice. ©EdA

Le choix de la teinte des tôles de toiture ainsi que le graphisme de la bâche est encore à définir. Nous allons programmer une réunion avec l’AWAP afin de prendre une décision."

Verra-t-on enfin le bout du tunnel de ce dossier qui n’a déjà que trop duré ?

On vous livrera les premiers éléments de réponse en… octobre. Rappelons que l’échafaudage, placé depuis 2008, a quand même été entièrement restauré en 2022. Il est clair qu’en matière et de restauration de patrimoine à Tournai, Messieurs les Anglais ne s’en tireront pas les premiers...